/ El Universal / Venancio Alcázeres Más de 40 personas están sentadas en el piso o sobre sus equipajes en la terminal de La Bandera y sus rostros delatan el trasnocho. Llevan tres días esperando abordar una unidad de Misión Transporte que los lleve al destino donde aspiran recibir el 2018: San Cristóbal. Un pasajero anuncia al resto que el autobús ya llegó para enseguida recordar que es 28 de diciembre, Día de los Inocentes.Aunque a algunos les queda ánimo para bromear, la mayoría de los usuarios están cansados y desesperados como Rosalba Molina. "Tengo tres días pernoctando aquí y no nos dan certezas. Los propios pasajeros elaboramos una lista pero nos dicen que esa lista ya no va", dijo según un trabajo publicado por El Universal .A su lado, una mujer de la tercera edad asegura que hay mucho desorden y que hay quienes se anotan para luego revender los pasajes. Las unidades de Misión Transporte ofrecen tarifas subsidiadas que oscilan entre 22 mil y 38 mil bolívares, siendo Boconó, en el estado Trujillo, el destino más económico y San Cristóbal el más costoso. Los precios elevados de las líneas privadas, dicen los usuarios, han volcado toda la demanda sobre las taquillas de Misión Transporte, pero los autobuses son insuficientes."He decidido esperar tantos días porque no puedo pagar Bs 350 mil, que es el costo del pasaje para San Cristóbal en las líneas privadas" , comenta Hirlenis Sosa. El boleto para Barquisimeto cuesta 120 mil, y la ruta hacia Maracaibo 250 mil. La falta de efectivo y la ausencia de puntos de venta en las taquillas de las líneas de transporte de La Bandera y de la terminal de Oriente frustra el viaje de fin de año de muchos.Roberto Fernández, gerente general de la Terminal de Oriente Antonio José de Sucre, precisó que desde el lunes 18 y hasta el 28 de diciembre han salido 10.200 pasajeros, un número escaso para la temporada. "En 2016 viajaron 30 mil personas, y en años anteriores contabilizamos entre 60 mil y 80 mil usuarios. Esperamos llegar a los 15 mil pasajeros, lo que representaría una disminución de 50% con respecto al año pasado". En el caso de La Bandera no fue posible obtener cifras oficiales de movilización de pasajeros durante el asueto.La ruta que ha tenido más dificultades es la de Carúpano, pues por la inseguridad , la mayoría de los transportistas la evita. "El tramo Cumaná-Carúpano es muy peligroso, le tiran objetos a las unidades y rompen los vidrios. Para este destino salen 1 ó 2 autobuses al día pero esto no cubre la demanda de usuarios", precisó Fernández.En la terminal de Oriente un boleto para Puerto La Cruz cuesta Bs 100 mil y para el destino más lejano: Santa Elena, cobran 400 mil. Desde este recinto salen unidades del Sitssa, cuyos montos subsidiados se ubican entre 16 mil y 23 mil, pero la espera es larga e implica dormir en el terminal.