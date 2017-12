/ El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, considera que el problema de las mujer es coreanas retenidas como esclavas sexuales por soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial no quedó resuelto con el acuerdo alcanzado entre los dos países en 2015.Así lo dijo este jueves, un día después de que el Gobierno diera a conocer los resultados de una revisión realizada durante cinco meses del acuerdo bilateral que alcanzaron los dos países, destacó DPA.Moon criticó lo que considera que acuerdo con Japón llevado a cabo por la administración anterior fue "político" y estuvo cargado de concesiones a Tokio."Se ha confirmado que las negociaciones sobre el problema de las ' mujer es de confort' entre Corea del Sur y Japón en 2015 tuvieron defectos importantes de procedimiento y contenido. Es lamentable, pero es algo que no podemos eludir", dijo Moon en un comunicado."Mujeres de confort" es un término eufemístico que se utiliza para referirse a las más de 200.000 mujer es que fueron forzadas por Japón a trabajar en burdeles en el frente antes y durante la Segunda Guerra Mundial.Muchas de estas mujer es eran de la península coreana, que entonces se encontraba bajo control colonial japonés. El resto de las mujer es procedían de Holanda y de otros países asíaticos como China y Japón.Moon hizo hincapié en la importancia de la "verdad" al tratar temas históricos, pero también expresó su deseo de separar las contiendas históricas de los esfuerzos por fomentar una relación orientada hacia el futuro con Japón, un aliado crucial para Seúl en el conflicto con Corea del Norte.Moon no llegó a aclarar si su Gobierno tratará de anular o renegociar el acuerdo ni si Tokio lo aceptaría.Por su parte, Japón sigue comprometido a implementar el acuerdo, señalaron fuentes del Gobierno nipón según la agencia Kyodo News, sugiriendo que el país no aceptaría ninguna exigencia por parte de Seúl.El Ministro de Exteriores japonés, Taro Kono, dijo el miércoles que Tokio no veía "ningún problema en el proceso" que condujo al acuerdo y advirtió de que sus relaciones bilaterales "serán imposibles de gestionar" si Seúl trata de revisarlo.Corea del Sur y Japón anunciaron el acuerdo el 28 de diciembre de 2015 para resolver "finalmente y de forma irreversible" el problema de las " mujer es de confort". Tokio se disculpó entonces por las atrocidades cometidas durante la era colonial y acordó donar 1.000 millones de yenes (8,9 millones de dólares) a una fundación de víctimas.Pero el acuerdo fue criticado por lo que se consideró como una disculpa poco sincera de Japón y por no consultar a las víctimas. Algunas piden desde entonces que se renegocie o incluso anule.Las supervivientes exigieron durante mucho tiempo a Tokio que publicara una disculpa oficial, que se incluyeran las atrocidades de la guerra en los libros de texto y que se compensara a las víctimas.El primer ministro japonés, Shinzo Abe, negó en varias ocasiones que su país esclavizara a mujer es durante la guerra antes de tomar posesión del cargo en diciembre de 2012.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi