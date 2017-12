/ Patricia Marín, Directora de Seguridad y Prevención Ciudadana Prensa Alcaldía Bolivariana de Heres/César Martínez- En aras de garantizar el normal desarrollo de las actividades cotidianas del ciudadano bolivarense y de brindar seguridad durante estos días festivos, el gobierno el Alcalde reelecto del municipio Heres, Sergio Hernández, firmó la entrada en vigencia del decreto que suspende la circulación de todo tipo de motocicletas dentro del municipio Heres, de lunes a domingo, de 7pm hasta las 6am. De esta manera el burgomaestre Sergio Hernández en conjunto con los concejales revolucionarios responde efectivamente en beneficio de la paz de la colectividad y hace freno a cualquier hecho que pudiera generar inestabilidad en el orden público en Ciudad Bolívar. Patricia Marín, Directora de Seguridad y Prevención Ciudadana, enfatizó que este decreto viene a mantener la paz en Ciudad Bolívar, por eso el mandatario municipal en conjunto con los concejales de la Cámara Municipal ponen en marcha el decreto que destaca que las motos pueden circular solo hasta las 7 de la noche, es decir que entre 7pm y 6am está prohibida su circulación."Cabe destacar que dentro de los artículos del citado decreto está que solo podrán transitar por las arterias viales de nuestra ciudad en el horario antes señalado las motos en labores de inteligencia y las debidamente rotuladas e identificadas con cuerpos de seguridad del Estado (Nacionales, Regionales y Municipales) que sean tripuladas por funcionarios uniformados o no?, dijo Marín. Además es importante señalar que queda prohibida la circulación de motocicletas que sean conducidas por menores de edad, al igual las que no sean conducidas por sus propietarios,? al mismo tiempo el tránsito de aquellas motos que no cumplan con las condiciones de circulación previstas en el Reglamento Parcial de la Ley de Transporte Terrestre sobre el uso y Circulación de Motocicletas en la Red Vial Nacional y el Transporte Publico de Personas en la Modalidad Individual Moto Taxi. Asimismo el decreto establece que el tránsito de motos dentro de nuestra jurisdicción deberá someterse a las normas y condiciones generales establecidas sobre circulación y previstas en la Ley Nacional y sus reglamentos, en ese sentido todas aquellas personas que utilicen motos o cualquier otro vehículo automotor, participando directa o indirectamente para apoyar o permitir la comisión de hechos vandálicos de cualquier naturaleza contra las personas y propiedades públicas o privadas, serán detenidas y puestas a las órdenes de la Fiscalía a los fines de que esta inicie los procedimientos penales correspondientes, expresó. De igual modo se exhorta a los cuerpos de seguridad que hacen vida en el municipio Heres a prestar y dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto municipal, es de recordar a todas aquellos ciudadanos y ciudadanas que por razones relacionadas con su trabajo deban circular en el horario señalado en el decreto, deberán tramitar previamente el respectivo salvoconducto ante el Instituto Autónomo de Policía Municipal"Patrulleros de Angostura? Igualmente la Dirección de Seguridad Ciudadana Municipal y el Instituto Autónomo de Policía Municipal"Patrulleros de Angostura?, quedaran encargados de la ejecución y cumplimiento del presente decreto. (Prensa Alcaldía Bolivariana de Heres/César Martínez)Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi