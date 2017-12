/ Los rayos del sol a mediodía se posan en la piel morena de Ana de Cervantes, comerciante en el centro de Maracaibo, cuando conversa sobre los rituales que realiza para el año nuevo . Con un hombro bajo la luz natural, descubierto por la franelilla que amolda su cuerpo, y el otro resguardado por la sombra del toldo, la vendedora de ropa, con el ceño fruncido por el brillo que abruma el ambiente, comenta al mismo tiempo que entrecierra el ojo izquierdo:"Depende del precio de las uvas, si las vamos a comer o no?"Según la educadora María Velásquez, que camina en la Plaza Baralt, dos días antes del 31 de diciembre; usar ropa interior amarilla, comer 12 uvas con cada campanada cuando se cumple la media noche y correr con maletas por toda la casa son las tradiciones más comunes para recibir el año nuevo.Las pantaletas amarillasEn la exhibición de ropa interior instalada en la acera de la calle Paseo Ciencias, trabaja Alisbeth Reverol, quien con voz suave confiesa que pocas personas pueden comprarle debido a la falta de efectivo. Apoyada a uno de los tubos que sostienen la mesa que acomoda la lencería y levantan un techo de lata, anuncia los precios: las pantaletas están 80mil bsf, los bóxers cuestan 100mil bsf y los interiores 50mil bsf; también, afirma que el año pasado tenía mucha más variedad entre modelos."Ahora casi no buscan esas prendas para estrenar?, comenta con resignación en la voz y rueda los ojos hacia abajo terminando de cruzar los brazos.La encargada en el Palacio del Blúmer de la Plaza Baralt, Camila Reverol, asiente con la cabeza al afirmar que en diciembre de 2016, hombres adultos y adolescentes entraban en la tienda buscando los paños menores amarillos y no como ahora, que"solo han venido mujer es, pero no en la cantidad del año pasado""Los bikinis con costura invisible tienen precio de 100mil bsf y los Geordi 240mil bsf? aclara la dependienta con acento colombiano.Las uvasCon suavidad el señor José toma un racimo y aconseja"cuando vas a comprar uvas, agarra las de abajo, son las que están más firmes y en mejor estado" Mientras separa las fresas clase A de las clase B, confiesa que el kilo de la fruta con la que se piden los 12 deseos, aumentó de 36mil bsf a 76mil bsf, es decir, duplicó su precio y un poquito más, en una semana.En el supermercado De Candido Express, ubicado en la avenida El Milagro, una joven esbelta, de cabello negro y ojos verdes, admitió que no debía responder preguntas que no fueran sobre su trabajo."¿Muchas personas han venido en busca de uvas??, encogiéndose de hombros respondió"Pocas personas ha venido buscando eso. Yo creo que su situación económica no se los permite? expresó con lamento en su semblante. El precio de medio kilogramo del fruto del deseo ronda los 23mil bsf en el recinto.Los bolsillos llenos de dineroMaría Velásquez, mientras realiza su recorrido en la Plaza Baralt para comprar cosas necesarias en su hogar, explica que hay que atiborrar los bolsillos de dólares o euros,"¡Hay que llenarlos completicos! No importa si no son tuyos, los puedes pedir prestados mientras llegan las 12 y unos minutos después los devuelves"A finales del año, un dólar en el mercado negro cuesta cerca de 107mil bsf cuando el sueldo mínimo está representado en 177.507 bsf. Si se quiere recibir el 2018 con un billete, hay que tener 60,45% del salario ocupando el bolsillo para la prosperidad financiera; 42.93% para comer uvas mientras se piden 12 deseos y 56.49% para vestir ropa interior amarilla.Los deseosPersonajes en la reconocida plaza del Casco Central admiten no obtener ingresos para seguir las tradiciones de fin de año. Las arrugas en la piel tostada de El último patiquín , Manuel Nelson, revelan 87 años de vida; con la misma despreocupación que va cada día al centro de la ciudad, saludó al equipo de Noticia al Día y aseguró que aunque no posea dinero suficiente en su cuenta bancaria para cumplir con alguna tradición que otorgue prosperidad, si tiene como ritual rezar y desear por la salud de él, su familia y todo el que conozca.El comerciante, Víctor Delgado, saluda al octogenario con alegría y coincide en su argumento. Con una mano sobre el hombro de Manuel Nelson y la otra en su pecho declara que"hay que agradecer por seguir vivo y conservar la salud"María Virginia RojasFotos: Khristopher CastilloNoticia al DíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi