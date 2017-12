/ La madrugada de este viernes falleció en España Carmen Franco, la única hija del difunto dictador Francisco Franco.La noticia la dio a conocer su nieto Alfonso de Borbón desde su cuenta de Instagram. "Dios se ha llevado a Man -apodo afectivo-, pero ella no se ha ido: la tendré siempre en mi corazón. Siempre serás mi súper abuela, mi segunda madre, uno de mis pilares y mi ejemplo a seguir", escribió en el pie de foto de la imagen.Dios se ha llevado a Man (d.e.p), pero ella no se ha ido: la tendré SIEMPRE en mi CORAZON. Pasó de puntillas durante 91 años, dejando un RECUERDO fabuloso a todos los que la conocieron y a mí un VACÍO enorme. Querida Man, siempre serás mi SUPER ABUELA, mi SEGUNDA MADRE, uno de mis PILARES, y mi EJEMPLO a seguir (fuiste una gran CRISTIANA, con muchos VALORES y muy BONDADOSA; te encantaba VIAJAR y DESCUBRIR otros lugares; eras de las personas más CULTAS que he conocido, con una gran MEMORIA y siempre INFORMADA de todo; compartíamos AFICIONES como disfrutar de la NATURALEZA y ver jugar al FUTBOL a la SELECCIÓN ESPAÑOLA o al REAL MADRID; me impresiona la GRAN SEÑORA que siempre fuiste, con tu SABER ESTAR , tu ELEGANCIA , tu INTEGRIDAD , tu SERENIDAD , tu ALEGRIA , tu PACIENCIA , tu SINCERIDAD , tu FORTALEZA y tu APERTURA DE MENTE ). Si hubiera que definirte, repetiría lo que dijo mi primo : "MAN ES MAN". Te quiero muchoA post shared by Luis Alfonso de Borbón (@luisalfborbon) on Dec 28, 2017 at 9:25pm PSTSu biógrafa oficial, Nieves Herrero, destacó en una entrevista en Onda Madrid que falleció tal y como lo había deseado: "En su casa y en su cama".Carmen Franco fue diagnosticada a principios de 2017 con un cáncer terminal. Horas antes de morir su hija Carmen Martínez Bordiú detalló que su estado de salud se agravaba.Carmencita, como era conocida en España, siempre se negó a juzgar a su padre, cosa que dejaría para la Historia. "Cuando me dicen que fue un dictador no lo niego, pero tampoco me gusta porque me lo suelen decir como un insulto. Sin embargo, a mí no me suena tan mal", expresó en su biografía autorizada Carmen. El testimonio novelado de la hija de Franco. Una mujer testigo de la Historia.Con información de El PaísCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi