El tenista serbio Novak Djokovic, exnúmero uno del mundo, anunció este viernes que por unos dolores en el codo se retira del torneo de exhibición de Abu Dabi, en que se esperaba su retorno a la cancha después de seis meses de ausencia por lesión."Lamentablemente, en el último par de días ha vuelto el dolor en el codo, y después de unos exámenes lo médicos me han recomendado no arriesgar nada, ausentarme de este torneo y continuar con las terapias", comunicó Djokovic en su página web oficial.El tenista de mostró "muy decepcionado" y "triste" porque "esperaba con anhelo" volver al juego en los partidos oficiales."Estaba disfrutando los preparativos y me alegraba por el torneo de Abu Dabi, donde me gusta participar", dijo.En esta competición, Djokovic tenía previsto jugar hoy contra el español Roberto Bautista.Djokovic indico que su situación puede tener efecto en el inicio de la temporada y el plan de competiciones que preveía, y anunció que "la decisión será tomada en los próximos días".El jugador había dado por terminada su temporada en julio pasado por una lesión en el codo derecho por un exceso de juego que requería un reposo prolongado.