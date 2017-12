/ Garbine Muguruza, of Spain, returns a shot from Varvara Lepchenko, of the United States, during the first round of the U.S. Open tennis tournament, Monday, Aug. 28, 2017, in New York. (AP Photo/Seth Wenig) EFE / MADRID.- La española Garbiñe Muguruza viaja ya con destino a Brisbane (Australia), el lugar elegido para abrir una temporada en la que confía en afianzarse y en la que intentará"ser constante en el"top? mundial" En declaraciones facilitadas este jueves por su gabinete de prensa, Garbiñe Muguruza manifestó que, aun siendo el objetivo"más difícil?, aspira a recuperar"el número uno del mundo?, a afianzarse como una de las mejores tenistas en el circuito femenino y a"intentar ser constante en el"top? mundial" La primera oportunidad para regresar al primer lugar del ránking la tendrá en Brisbane. Muguruza parte con una desventaja de 40 puntos con respecto a la rumana Simona Halep, a la que podría rebasar si ella gana en la ciudad australiana y su rival no lo hace en Shenzhen ( China ). También le valdría con alcanzar la final del certamen australiano si Halep pierde antes de las semifinales. Después de esos torneos, a ambas les aguarda el Abierto de Australia. La española aseguró que llegará"en forma? al primer Grand Slam de 2018.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi