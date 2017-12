/ Tradición que no se pierde en nuestra sociedad___________________________________________________________________________________________________Si algo los venezolanos no pierden, a pesar de los problemas que enfrentan, es su capacidad de divertirse y el esperar el momento preciso para gastarle una broma a un ser querido, un amigo o conocido. En nuestro país sin importar la edad, condición social o cargo, el 28 de diciembre son muchas las personas víctimas de estos personajes especialistas en preparar maniobras, trampas o trucos.Esta tradición enraizada en los países de habla hispana hace analogía de lo sufrido por los padres de Jesús de Nazareth quienes salvaron la vida del hijo de Dios durante su huida a Egipto dejando en ridículo al rey Herodes que buscaba al nuevo mesías en Belén.Aunque en muchos países también existe un día específico para las bromas, el Día de los Inocentes venezolano, es particularmente especial debido a que el engaño, además de la burla de las víctimas, intenta recordarle que en la vida no se puede ser tan confiado, pues hasta el más allegado te puede jugar una broma.Prueba de que este día representa el momento para que cualquiera pueda tomarnos desprevenidos lo vivimos en muchos hogares muy temprano en la mañana con el primer sorbido de café con sal, preparado por la abuela o nuestra madre, cada 28 de diciembre, quienes luego de vernos fruncir el ceño o devolver el buche de este"cafecito especial? entre palmas y sonrisas soltaban la frase del día:"¡Caíste, te cogí por inocente!"A partir de esa hora cualquier información, noticia o invitación debemos ponerla bajo sospecha si no queremos una y otra vez ser víctimas de los bromistas que pueden pasar parte del año recordándote la cara que pusiste o la reacción ante el engaño del que fuiste objeto.CLÁSICAS BROMAS VENEZOLANAS El cambio de azúcar por sal es una de las bromas mas frecuente en nuestro país. Este día los contenidos de los tarros pueden amanecer intercambiados aunque los picantes también se encuentran entre los de mayor utilización para ocasionar la gesticulación desagradable en los rostros de quienes lo ingieren tras descubrir el ingrediente oculto.HORAS LOCAS No existe nada peor para quienes tienen una rutina determinada que ver trastocado el tiempo. Por eso es frecuente el descuido de la víctima para adelantarle o atrasarles el reloj de manera de provocar que esta llegue antes o después a su destino para cumplir con un compromiso.LA BROMA TELEFÓNICA El teléfono es uno de los recursos más utilizados para conseguir hacer"caer a inocentes? es el servicio telefónico. A través de esta modalidad de comunicación se le (des) informa a la persona de algo extraordinario que va desde la asignación de un bono por parte del Gobierno Nacional, hasta una confesión de infidelidad, entre ciento de opciones.EL TIMBRE La modalidad de tocar el timbre para hacer a quienes están dentro de un recinto salir a abrir para conseguirse con nadie puede exasperar a cualquiera.MEDIOS EN BROMA Durante este día es tradicional que los periódicos publiquen páginas enteras de noticias falsas, que concluyen con la advertencia que esta fecha corresponde al Día de los Inocentes, y por tanto el lector ha sido víctima de un engaño.Los medios mexicanos celebran el Día de los Inocentes con bromas En un país donde el periodismo es una actividad riesgosa y donde según la ONU se viven tiempos difíciles para la libertad de expresión, una vez al año los medios de comunicación se dan la libertad de hacer bromas con su información, tergiversándola y presentándola, ya sea en diarios o en televisión, como si fuera real.En el Día de los Santos Inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre, las bromas circulan no solo porInternet, sino también en otros medios de comunicación en México."Incorpora AMLO vocera"amorosa?, tituló en 2011 el diario Reforma en una contraportada dedicada a las mofas del día. El rotativo hace referencia a la campaña presidencial del precandidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien (según la broma) incorporó a la cantante Paquita la del Barrio, conocida por sus canciones de desamor, como portavoz de su campaña.El diario también bromeó con la pifia del precandidato del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, quien en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara confundió autores. La nota recoge declaraciones ficticias donde Peña Nieto afirma que “El Quijote de Shakespeare, que es una famosa obra maestra de la literatura griega” fue el libro que verdaderamente marcó su vida.En tanto, el diario El Universal dedicó para la fecha un espacio en su portada para"informar? que en la primavera del próximo año será estrenada una versión mexicana de la película Men in Black, donde actuarían Tommy Lee Jones y Will Smith, la cual sería protagonizada por los actores Joaquín Cosío y Silverio Palacios.El diario deportivo Esto “reporta” que Ronaldinho fue contratado por el Club América ante los malos resultados del equipo de fútbol en la liga profesional mexicana.“No tome muy en serio esta página, recuerde que hoy es Día de los Inocentes”, advierte Reforma en su edición impresa.Las bromas no solo aparecen en la prensa escrita. Los noticieros de televisión y las estaciones de radio dedican bloques enteros a intentar engañar al televidente o radioescucha desprevenido con información que parece seria, la cual es desmentida antes de finalizar las emisiones.Las bromas también se repiten en las redes sociales , donde los usuarios dan rienda suelta a su imaginación y nos regalan titulares como"Blackberry, nombrado mejor smartphone del Año?, tuiteó @Geekyland. El Día de los Inocentes recuerda, en el mundo cristiano, la matanza de niños "inocentes" realizada por el rey Herodes, quien intentaba acabar con la vida de Jesús, y aunque hace referencia a un hecho de violencia, durante los años se transformó en una festividad para hacer travesuras.No prestar dinero ni ningún objeto es la principal recomendación que se realiza en la fecha, para no ser víctima de una"inocentada"INOCENTES EN ESPAÑA Las bromas del Día de los Inocentes más sonadas de este año en España se refieren a la devolución del preciado Balón de Oro por parte de Cristiano Ronaldo . Según palabras de Ronaldo dichas al director de France Football el portugués reconoce haberse precipitado"diciendo que soy el mejor de la historia, todo el planeta ha presenciado una vez más que el mejor es Messi , lo más justo es que devuelva el balón, no lo merezco" Luego la respectiva aclaratoria sobre la naturaleza falsa de la información.