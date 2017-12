/ El importado en vientre Gran Will, se llevó el Clásico Simón Bolívar ante catorce rivales / Héctor Castillo CARACAS. – El final de cada temporada hípica siempre trae al tapete el debate sobre a cuál ejemplar se le debe otorgar el título de"Caballo del Año? en el Hipódromo La Rinconada. Por lo que se reflejó este año, cuatro ejemplares tienen posibilidad de alzarse con este premio, según lo que resuelva la Comisión Nacional de Carreras, órgano encargado de elaborar la programación selectiva y además proclamar a los ganadores en sus respectivas categorías, tanto a equinos como a los humanos. El primer candidato es Gran Will, el cuatroañero del Haras La Orlyana que se alzó con dos clásicos de Grado 1 de mucho peso: El Gran Premio Simón Bolívar y el Copa de Oro, ambos en 2.400 metros. La batalladora Princesa Sofía, también posee un palmarés selectivo de dos clásicos de Grado 1 este año: El Propietarios La Rinconada por distanciamiento y el Hípica Nacional. Pero además, ganó otros cuatro cotejos selectivos para totalizar seis clásicos. El tercer ejemplar que puede incluirse en esta lista es Panzer Barcelona , que este año ganó el Presidencial (G1) y también el Clásico José María Vargas (G2), aunque fue despojado de la victoria en la carrera de los Propietarios en septiembre. La tresañera La de Horacio tuvo también un brillante desempeño con el Clásico Prensa Hípica (G1) como la prueba de mayor jerarquía que alcanzó y además, sumó también cuatro clásicos, incluyendo el Millard Ziadie (G3) contra los machos en el mes de agosto, lo que le permitió sumar los puntos para correr el Caribe en Miami . Primerizos en los clásicos Este año, varios ejemplares ganaron un clásico y en algunos casos salieron de perdedores en estas pruebas. Rayo Negro, Lelamuti, Patinera -rompió el maiden y sumó su primer lauro de por vida en el Asamblea Nacional (G2)-. Diego Ramón, Ensenada, Prince Humor, Diegol, Hércules, Mannschaft, Beautiful Twins, Blue Monkey, Running River, Danzante, Don Polidor, Chaguaramal, King Champ, Newmarket, Río Catatumbo, Gran Vanessa, Degeneres, Príncipe Miguel, Elegido, Black Widow, Jorge Zeta y One Way, conquistaron un clásico cada uno de ellos durante lo que fue esta campaña clásica que inició el 28 de enero y terminó el 23 de diciembre con el Comparación para los potrosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi