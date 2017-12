/ Los Cardenales de Lara (37-25) aseguraron finalizar en la primera posición de la tabla de la ronda eliminatoria por segunda campaña consecutiva en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), en su edición 2017-2018, al derrotar la tarde-noche de este jueves 28 a las Águilas del Zulia (31-31)"sus rivales de la serie final del torneo pasado- por 4-2, en el estadio Luis Aparicio"El Grande? de Maracaibo.El pitcheo de Néstor Molina (7-5) fue fundamental, al tener una gran apertura de seis innings completos con cuatro hits permitidos, una rayita limpia, un boleto y cinco ponches. Su único desliz vino en forma de un cuadranguar solitario del excardenal Luis Álvarez. Luego fue relevado por José Cisnero, Jesús Sánchez (sacó tres outs decisivos), Ricardo Gómez (sorteó dificultades en el octavo) y Felipe Paulino, quien obtuvo su séptimo rescate con trío de ponches en el noveno.Con el madero resultó muy oportuno Deiner López, quien esta vez actuó en el jardín izquierdo y ligó de 3-2 con dos carreras impulsadas, una anotada y una base por bolas. Ildemaro Vargas y Elvis Escobar también duplicaron y trajeron cada uno a un compañero al plato, mientras que Rangel Ravelo -en su lucha por lograr las apariciones legales necesarias y ser campeón bate en dura lid ante su compatriota y compañero de equipo Henry Urrutia- también se fue de 4-2 y sigue sobre los .400 (.401).El abridor y perdedor Wilfredo Boscán (4-5) fue atacado en el segundo inning. Luego de un out, Jecksson Flores negoció pasaporte. El receptor Alixon Suárez se embasó en jugada de selección tras Rolling al short y Flores se metió hasta la antesala por error en tiro del short stop Alí Castillo. Deiner López siguió con hit al centro para empujar a Flores (1-0).En el cuarto los larenses ampliaron su ventaja. Rangel Ravelo abrió la tanda con doble hacia el centro y llegó a tercera gracias a un rolling a segunda de Flores. Alixon Suárez obtuvo base por bolas para poner hombres en las esquinas y el hombre de la jornada, Deiner López, conectó otro indiscutible, esta vez al right, para impulsar a Ravelo (2-0). Elvis Escobar le siguió con un doble a la raya del left con el que anotó Suárez (3-0) pero López fue puesto out en la goma por la vía 762.Los rapaces descontaron en el cuarto contra un hasta entonces intocable Molina. Luis Álvarez, quien había entrado a jugar una entrada antes por la salida de Álex Romero del choque, vino a batear con un out y le sacó la bola a Molina entre el jardín central y el izquierdo para poner la pizarra 3-1.En el séptimo, ante el relevista dominicano José Cisnero, el Zulia se acercó con otra. Álvarez abrió la tanda con hit al centro, José Flores negoció pasaporte y luego Bryant Flete llenó las bases con sencillo al centro. Jesús Sánchez entró a lanzar por Cisnero y, tras ponchar al careta José Queliz, obligó a Wilyer Abreu a batear hacia el short. Álvarez anotó (3-2) pero Flete fue out 64 en segunda. Luego Alí Castillo falló con rodado hacia el short.Ildemaro Vargas puso un poco más de tranquilidad cuando en el noveno impulsó la cuarta anotación de los pájaros rojos ante los envíos del zurdo Daniel Mavo, producto de un hit al centro con el que se metió a home Deiner López (4-2).Cardenales, que venía de ser primero en la tabla con 39 victorias en la campaña 2016-2017, cerrará la primera fase esta tarde a las 3.30 con otro duelo ante las Águilas en el estadio Luis Aparicio"El Grande? de la capital zuliana.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi