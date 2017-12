/ El alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, expresó este viernes que la oposición "no puede cometer los mismos errores para el año que viene", de cara a las elecciones presidenciales de 2018."Yo creo que parte del aprendizaje de 2017 es que no sigamos cometiendo los mismos errores los venezolanos no aguantan más tenemos que hablarse a la gente viene una batalla electoral", expresó.En este sentido, comentó que "de nada sirve ser mayoría si no participamos en los comicios electorales"."Necesitamos abordar este año desde el inicio como la recuperación de Venezuela , tenemos que dar un paso al frente y unirnos en torno a un movimiento nacional para salvar a Venezuela ", manifestó. El Hatillo Hablando de errores, Sayegh lamentó que "el municipio se encuentre destruido" y reclamó que se ha recibido poco presupuesto desde hace 12 años.(Lea también: Aixa López: Hasta noviembre se registraron 15.166 fallas eléctricas en el país) "Eso no se trata que podamos hacer nada, nos encontramos una situación mucho peor de lo que esperábamos, estamos trabajando para desmalezar al municipio que era una jungla". En este contexto, señaló "la prioridad es la seguridad", así como las vías, con un primer plan de bacheo que se extenderá en enero."Esto no puede ser una excusa, nosotros tenemos un equipo y un plan y todas las ganas de hacer las cosas bien", indicó. Sostuvo que el servicio de recolección basura "está tercerizado" y que aún no han recibido suficientes camiones para recoger la basura. También alegó que no se han reunido con el gobierno del municipio Libertador."Hasta que Caracas no cambie esa forma de recoger basura en el cual una unidad que recolecte basura en el Ha tilo viaja a más de 100 kilómetros, ese servicio no será efectivo", resaltó. Fiesta de Navidad El burgomaestre habló tambien sobre las festividades navideñas, alegando que la falta de recursos ha motivado a reemplazar la fiesta de fin de año con alumbrado en El Hatillo."No es que queramos acabar con esta tradición, agente decidió la iluminación de la plaza. El país no está para grandes celebraciones, está para ser responsable y respetar las quejas. El año que viene si Dios quiere tendremos mejores condiciones para la fiesta de fin de años", resaltó.Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular descarga la aplicación Telegram, ingresa a este link https://t.me/globovision_oficial y dale clic a +Unirme. Desde ese momento estarás informado de todo lo que pasa en Venezuela y el mundo.?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi