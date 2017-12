/ Vive by Vivi de Viviane Guenoun es lo nuevo que esta diseñadora venezolana lanza al mercado pensando en un público más versatil y juvenil.Pulseras, dijes, llaveros, zarcillos son parte de las piezas que forman parte de esta línea y que además cuenta con precios más accesibles para los consumidores.Los accesorios están creados con diversos materiales como piedras, plata, cueritos y hasta plástico lo que los dota de un aire desentendidoy casual que no por eso no dejan de ser piezas vistosas y alegres. Asimismo también hay piezas más elegantes, pero que siguen con el espíritu jovial de la línea.La diseñadora comenta que la idea es que los consumidores se sientan atraídos e identificados por lo que transmite cada diseño y por lo tanto gusten de usarlo.Cada accesorio puede ser utilizado con cualquier prenda en el día y también para las más osadas en la noche, lo que impregna de juventud y diversión a quien lo luzca.Vive by Vivi, viene en simpáticos empaques con mensajes inspiradores y motivadores, en donde siempre se encontrará algún mensaje que identifique o recuerde alguna persona en especial, lo cual lo hace ideal para obsequiar en cualquier ocasión.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi