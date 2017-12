/ Los comerciantes decidieron que el billete de 100 y 50 bolívares no tienen valor a pesar de la gaceta de Ley Rafael Figueroa CNP 21.751 A pesar que el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, anunció que el billete de de 100 bolívares se extendió su valor hasta el 20 de Diciembre del 2018, según aparece en la Gaceta Oficial N° 41.282, pues ya los comerciantes no lo aceptan en sus negocios. Esta situación agrava más las condiciones económicas, no solo en el municipio Sifontes, también en El Dorado y Las Claritas km 88, donde hacen caso omiso a esta gaceta oficial, negándoles a muchas personas, que porten estos billetes a adquirir alimentos y pagarlos. No hay efectivo los billetes nuevos no llegan a las entidades bancarias y estas dan como efectivo los billetes viejos y la comercialización del efectivo alcanzó ya los 200% cayendo en la lista negra el billete de 100 y 50 bolívares, que al parecer solventan en cierto modo la falta de efectivo, pues estos billetes aun continúan en las calles. Es así con en la población de El Dorado ya decidieron los comerciantes, que no recibirían más estos billetes de cien y de cincuenta, violando en total fragancia pues la gaceta oficial emitida por el gobierno nacional, sin embargo la gente se ve obligada a recibir los billetes de 100 en las entidades bancarias, de lo contrario no pueden disponer de su dinero. La misma historia se vive en El km 88 Las Claritas, donde la gente no puede comprar comida con los billetes viejos, pues ya los comerciantes decidieron no aceptarlo, violando la ley desde todo punto de vista.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi