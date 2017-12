/ El coordinador nacional de los Comités locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, aseguró este jueves que el Gobierno colombiano mantiene retenida en la frontera de Paraguachón un total de 2.200 toneladas del pernil.Relató que el Gobierno nacional compró un total de 15 mil toneladas del rubro, pero alegó que la entrega fue "saboteada" por Estados Unidos al congelarles las cuentas a todos los proveedores de Venezuela , y por el Gobierno de Juan Manuel Santos, que desde hace siete días "retiene" el rubro en su territorio, reseñó el ministro de Agricultura Urbana en nota de prensa."Así hagan lo que hagan, así inventen las sanciones que se le ocurra inventar a los gringos, el Gobierno revolucionario hará lo que sea necesario, pero llegará la comida y protegeremos al pueblo. Las sanciones solicitadas por Julio Borges y sus lacayos no nos arrodillaran", expresó Bernal citado en la nota.Aseguró que hasta la fecha el 60% del pernil que ha distribuido el Gobierno en todo el país es de producción nacional.Igualmente, detalló que en el Puerto de La Guaira, estado Vargas, se encuentran varias embarcaciones con alimentos esperando la descarga debido a que las medidas implementadas por el Gobierno de EEUU "ha impedido el desembolso a los dueños de los barcos".Las declaraciones de Bernal se producen luego de que el presidente de la República, Nicolás Maduro , a cusara ayer a Portugal de sabotear la importación de jamones navideños del Gobierno nacional.Este jueves, el ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, negó que su país tenga cualquier responsabilidad en los fallos de abastecimiento de perniles hacia Venezuela . "El Gobierno portugués no tiene, con seguridad, ese poder de sabotear" jamones, dijo el diplomático durante una entrevista concedida a la emisora lusa TSF.Posteriormente, la empresa agroalimentaria Raporal, aseguró en un comunicado que Venezuela no le pagó por la compra de jamones navideños hecha en el año 2016 y aclaró que este año no le ha suministrado nada al Gobierno nacional.Desde el martes se han intensificado las protestas en el país por comida. En estados como Vargas, Monagas, Anzoátegui, Nueva Esparta, Bolívar y el Distrito Capital los manifestantes señalan que no recibieron el pernil navideño prometido por el Gobierno.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi