La recordada protagonista de la exitosa trilogía High School Musical, Vanessa Hudgens, publicó una fotografía utilizando en su dedo anular un enorme anillo que parecía ser de compromiso.Hudgens dejó a sus seguidores boquiabiertos tras la publicación realizada, y es que la la actriz acostumbra a utilizar muchos anillos, pero ninguno como este…La ex de Zac Efron no tardó en aclarar la noticia, y a través de su cuenta de Twitter aseguró que por los momentos no tiene planes de casarse con su novio Austin Butler.Aunque para felicidad de muchos, y tristeza de otros, la actriz puntualizó que está viviendo una etapa maravillosa al lado de su actual pareja, y agregó que n o descarta que muy pronto pueda hacerse realidad tal hecho, pero por lo pronto todo sigue igual.La también cantante desmintió el rumor, pero no se quita el anillo por nada del mundo, en sus fotos le esta dando bastante protagonismo a la joya , ¿por qué será"..2017-12-28