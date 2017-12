/ Fue un año de muchos estrenos. Regresos musicales y renovados sonidos colmaron la industria de la música este 2017. Pero solo algunos tuvieron suerte y complacieron a sus seguidores con sus producciones discográficas. La cadena Los 40 Principales realizó este año su tradicional lista con los discos que causaron impacto estos últimos 12 meses. Varios artistas sobresalieron con sus primeros trabajos, mientras que algunos, que ya tenían una temática fija, cambiaron de rumbo. Para seleccionar los mejores álbumes, varios redactores y DJs hicieron votaciones y aseguran que a pesar de la variedad de gustos entre ellos, hay álbumes en los que inevitablemente coinciden.Sia – Everyday is ChristmasEs el primer álbum navideño de la cantante y compositora, además de su octavo trabajo discográfico, lanzado por Atlantic Records y Monkey Puzzle el 17 de noviembre de 2017. El compendio cuenta con canciones originales co-escritas y co-producidas con Greg Kurstin. El primer sencillo del álbum, Santa's coming for us, fue lanzado el 30 de octubre.Miley Cyrus - Younger NowEs el sexto álbum de estudio de la cantante. Este fue lanzado el 29 de septiembre, a través de la companía discográfica RCA Records. Se trata de un disco donde se exploran los géneros country y pop rock, siendo un viaje a los orígenes de la cantante, quien es la única compositora de las canciones que componen este trabajo.Sam Smith - The Thrill of it AllEste es el segundo trabajo discográfico del cantante inglés, luego de su exitoso debut que logró conquistar premios como Grammy y Brit Awards. El primer sencillo lanzado fue Too good at goodbyes, estrenado el 8 de septiembre en todas las plataformas digitales. Dos meses después llegó One last song.Calvin Harris - Funk Wav Bounces Vol 1Representa el quinto álbum de estudio de este disc jockey y productor escocés. Fue lanzado el 30 de junio, acompañado de las voces invitadas de Ariana Grande, Big Sean, D.R.A.M., Frank Ocean, Future, Jessie Reyez, John Legend, Katy Perry, Kehlani, Khalid, Lil Yachty, Migos, Nicki Minaj, PartyNextDoor, Pharrell Williams, Schoolboy Q, Snoop Dogg, Travis Scott y Young Thug.Pablo Alborán – PrometoEs el nombre del cuarto álbum de estudio del cantautor español, lanzado el 17 de noviembre. Los primeros dos sencillos, ambos fueron publicados el 8 de septiembre. Uno de ellos es Saturno, una balada, y el otro, No vaya a ser, es un tema más electrónico, con toques y ritmos africanos.Shakira - El DoradoEl Dorado es el noveno álbum de estudio de la cantante y compositora colombiana, lanzado internacionalmente el 26 de mayo de 2017. El disco supone el regreso de la cantante a la música luego de dar a luz a sus retoños. El primer corte promocional fue Chantaje, donde compartió con su compatriota Maluma, en un tema con ritmos urbanos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi