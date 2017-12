El tema "Me gustas mucho" del colombiano Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez, fue elegida la canción del año en programa vallenatos de diez países, como la canción del año 2017 en este género musical.Los profesionales de la radio que integran La Red Mundial del Vallenato coincidieron en afirmar que "Me gustas mucho", canción de la autoría de Sergio Luis Rodríguez, incluida en el álbum "Ni un paso atrás", ganador del Grammy latino 2017 , se consolidó siempre en los primeros lugares durante el presente año."Me gustas mucho", la canción vallenata del año 2017, tuvo el voto positivo de los siguientes profesionales de la radio internacional:Javier Fernández Maestre – Olimpica Stereo Valledupar – ColombiaJorge Rivera – Fiesta Vallenata – Latinos FM – Valencia, EspañaJohnny Carrasquilla – La Mega Mundial – Atlanta – Estados UnidosTony Pastrana – El Show de Tony Pastrana – Candela Pura 091.9 FMCenter y RQ910 AM – Caracas, Venezuela Lázaro Cervantes – Antología Vallenata – XEH 1420 am – Monterrey, MéxicoGustavo Mareco – El Especial del Vallenato – FM La Nueva – Resistencia Chaco, ArgentinaVictor Caballero ‘El Nene’ Bomba – La Parranda Vallenata en la FM 99.3 Ciudad de PanamáGustavo Tena – Vallenato al Cien – emisora Aire latino – Valencia EspañaMarlon Rey – Aruba, La GozaderaDavid Luna – La Tonga – Radio Zaracay – Santo Domingo, EcuadorIris Villamar – Tiempos Vallenatos – Radio Galaxia – Guayaquil, EcuadorAdrián Sarmiento – Parranda Vallenata – América Radio – Quito, EcuadorPedro Alcaraz – Pasión FM – Asunción, Paraguay"Me gustas mucho", es un paseo vallenato con un ritmo alegre y una letra que describe una declaración de amor. Su pase "Los bajos’ de Checho", impacta por su creatividad y ese tinte de un aire tradicional y parrandero al mejor estilo de Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez.2017-12-28Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi