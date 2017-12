/ José Aguilar, ingeniero y consultor internacional en temas eléctricos, advierte que traer tres transformadores de Planta Centro para "resolver el problema" en Zulia es una decisión irresponsable del Ministerio de Energía Eléctrica. Es tapar un problema con otro, con lo "gravísimo" de que se dejan sin unidades una generación "medular del Sistema Interconectado como los es Planta Centro".Luis Motta Domínguez, titular del despacho y de Corpoelec, ordenó trasladar los equipos monofásicos desde Carabobo para potenciar la distribución de energía en la región, luego de que apagones y supuestos "sabotajes" se ocasionaran en las subestación de Punta de Palma, en Miranda, el 23 y 24 de diciembre, lo que derivó en racionamiento sin programación de horas.Aguilar carga contra el funcionario por desvirtuar el diagnóstico del sistema. Acusa que se anuncia sustitución "y no tiene la decencia" de aclarar cuántos megavoltios amperio son. Sólo suelta que son 80 toneladas, lo que significaría apenas 100 ó 120 MVA.El ingeniero destaca que el Sistema Eléctrico Nacional está en condiciones deplorables por la falta de mantenimiento. Y un proceso de acabar con los equipos. "Caníbales" de unidades. Así como pretende hacer con Planta Centro. "Y cuando vaya subir la demanda y se reparen las unidades no podrán salir a funcionamiento" porque sacan del circuito 230 unos 800 megavatios.Tilda de "mentira" las declaraciones del ministro por las condiciones en las que están las líneas de 400KV que cruzan el lago, "cuyas torres están en avanzo estado de deterioro". Mutilar equipos de subestaciones de Planta Centro condena a la "inoperatividad las unidades 3,4 y 5. La U5 es turbo vapor sería una menos en el país. (Y) se imposibilita la recuperación de mil 200 MW que no tendrían limitaciones de combustible".Activan nueva líneaOmar Prieto, gobernador del estado Zulia, informó que ayer entraría en funcionamiento una nueva línea de transmisión de 230 kilovatios desde la subestación Cuatricentenario. La acción forma parte de los trabajos emprendidos por la estatal eléctrica para la recuperación del servicio tras las fallas registradas el pasado fin de semana, y que obligó a aplicar racionamientos.Para hoy, está prevista la instalación de un cable sublacustre que transmitirá energía a la ciudad de Maracaibo.Racionamientos hasta hoyHoy deben terminar los racionamientos eléctricos en Maracaibo, tal y como lo prometió Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica. El funcionario dijo el lunes 25 de diciembre que el plan de administración de carga sería hasta el viernes 29 de diciembre tras la instalación de tres transformadores monofásicos en la Subestación Punta de Palma, donde se generó la avería.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi