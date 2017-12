/ El presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Nicolás Maduro , manifestó en el acto de salutación de fin de año de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que este órgano castrense fue garante de la democracia consolidada durante 2017 en el país.“Se trató de tres elecciones continuas, las cuales fueron convocadas por la Plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, les puedo asegurar que la única garantía de las elecciones celebradas en Venezuela en 2017 fue gracias al despliegue que realizó el Plan República en todo el país”, dijo.Lo que permitió que el sistema electoral pudo desarrollarse y así garantizar el derecho al sufragio a los venezolanos.“Hay que ver lo difícil que fue el despliegue del Plan República durante el 30 de julio, sometidos a la violencia guarimbera, a los trancazos, sometidos además a la molotov y a las balas de la oposición extremista y nuestra fuerza armada salió a ocupar su espacio y la derecha y el imperialismo pensó que el pueblo no iba a votar y que no tenían derecho, pero estos hombres se desplegaron para defender a los más de 8 millones que sufragaron”, aseguró.Para Nicolás Maduro , la unión del pueblo cívico militar fue trascendental en los comicios electorales celebrados no solo el 30 de julio, sino en las elecciones de gobernadores (as) del pasado 15 de octubre y las de alcaldes y alcadesas el 10 de diciembre de 2017.“Allí obtuvimos una victoria aplastante, hubo democracia, libertad, elecciones y se consolidó la paz. Pero la prepotencia de la oligarquía decía que iban a ganar las 23 gobernaciones y alcaldías, gracias a la participación de nuestra FANB se consolidó la democracia plena y soberana en Venezuela ”, afirmóEscuche al presidente de la República Bolivariana de Venezuela , Nicolás Maduro Moros.http://rnv.gob.ve/wp-content/uploads/2017/12/FANB-ELECCIONES.mp3 T/RNV WebRelacionadoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi