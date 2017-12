/ Como es sabido, es una sana costumbre para algunos que en el Día de los Inocentes, 28 de diciembre, que alguna prensa divulgue noticias quiméricas en tono de sarcasmo para conmemorar el día de la fecha.Antonio Marín Segovia.Ha fuerza de ser sinceros hemos de manifestar que los primeros que caímos en la gatera de la broma o sarcasmo fuimos nosotros, cuando al medio día del 28 de diciembre, hizo su aparición en nuestro correo electrónico un escrito muy contundente y aparentemente remitido por nuestro colega Antonio Marín Segovia.Con la velocidad del rayo, el cual pergeñé el referido trabajo para remitirlo a la mayor brevedad para su publicación inmediata en Globedia; pero amable lector, la verdad, la más pura verdad es que el primero que se creyó la noticia de broma fue éste servidor (el cazador, cazado) bien por una causa u otra me pareció muy mollar la noticia que comenzaba como ustedes recordarán de la manera siguiente:Antonio Marín Segovia: "Las asociaciones culturales, las peores enemigas de la cultura y la dignidad"28/12/2017 15:40 4 ---------"-Lo siento, pero no pienso suscribir ninguna denuncia ni petición cultural durante el próximo año 2018.".- "Las asociaciones culturales, las peores enemigas de la cultura y la dignidad.----------------------Las Inocentadas, bromas de ayer y de hoy-------------------Antonio Marín Segovia Hoy, 12:14. "La mayor parte de eso que se dice llamar sociedad civil urbana, carece de una visión y programa global sobre qué tipo de modelo de ciudad desea construir.De hecho, me atrevo a afirmar que la mayor parte de las entidades cívicas y vecinales existentes, carecen de un programa destinado a la mejora o a un cambio radical de los modos de vida que nos impone el capitalismo.Hoy en día, las asociaciones culturales, vecinales, recreativas, sindicales, políticas… se han convertido simplemente en plataformas dedicadas a la mera y exclusiva promoción profesional de determinados personajes; sujetos que carecen de escrúpulos y que conocen a la perfección los mecanismos e instrumentos psicológicos para embaucar a los ingenuos de turno, que siguen siendo legión en nuestro país (…)".Item: Todo una pura broma, y el primero que la creyó de pe a pa, fue este ingenuo junta letras.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi