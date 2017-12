¡¡Hooolaaa!! Yyy cómo se preparan para recibir el 2018 que ya tenemos encima y despedir el 2017, que está agonizando? Apliquen la misma de esta cronista: Tengan mucha fe, esperanza, ganas de trabajar… Y, sobre todo, entusiasmo y optimismo, porque eso sí que tengo yo, que no pierdo la alegría… Y como decía mi abuelita: "Al mal tiempo, buena cara"… Así que ¡a sacudirse esa pesadez! Y desde ya comiencen a afinar ese gañote para gritar: ¡¡Feeeliiizzz Añoooo!!, pero eso sí, antes claven sus "eyes" en esta columna para que sepan que aunque a la MARJORIE DE SOUSA se le pusieron aquellos ojos como dos "pepas de sol" y hasta se le ve como más "carialegre", porque según la prensa mexicana volvió a ser flechada por Cupido (que con ella no pega una, pues ha tenido más novios que Cleopatra), el Gabriel Porras , con quien se comenta que tiene un "pase de corriente", niega y reniega que le esté "cayendo" encima a la susodicha y cuando fue abordado a respecto, solo atinó a decir que lo único que siente por ella es "respeto y admiración" (¿?)… Pero que de ahí a otra cosa ¡nada qué ver! ¡Síii, señores! El actor azteca que estuvo casado con Sonya Smith desde el 2008 hasta el 2013, negó enfáticamente los insistentes "runrunes" de empate con la diva venezolana … Sin embargo, algunos integrantes del elenco de la telenovela Al Otro Lado del Muro donde "ambos dos" comparten crédito protagónico, sospechan del cacareado "jujú" porque tanto la actitud de Marjorie de Sousa como la del Gabriel Porras da a entender que entre ellos ¡sí hay "algodón con yodo"!Yyy como mis fuentes aztecas, han estado de lo más diligentes en estas últimas horas, desde la capital del DF dicen se reportan para contarme que la LAILA SUCCAR (¿Les suena ese nombrecito?) quien lleva más de un año instalada en "El país de los manitos", fue vista ¡"de chupa y déjame el cabo"! con un caballero otoñal, de elegante aspecto, en varios sitios de aquellos predios… Y al decir de la sonrisa "de oreja a oreja" de la animadora venezolana, la compañía que carga, pegada como chicle, no es ni su tío, ni su hermano mayor, ni su jefe… No señor… El susodicho, cuya identidad no ha sido precisada y quien por la pinta que tiene, parece un hombre de negocios, podría ser su nueva "costilla"… ¡Así como me lo contaron! La susodicha, que luego de haberle dejado el pelero a TVes arrancó rauda a México , como que ya encontró su nuevo "resuelve"… Y aunque públicamente no ha dicho "esta boca es mía", todo parece indicar que la Laila Succar ¡se enamoró otra vez! Y lo fue a hacer bien lejos como para que no le empavaran la cosa… Aunque no se confíe mucho porque la féminas mexicanas, tampoco es que son santas…Yyy "avanti" con el cotilleo, les bato que así como al BUDÚ le dijeron "chao" en Sony Music y casi que le rompieron el contrato en su propia cara, según mis fieles informantes del mencionado sello disquero, donde meses pasado hubo tremenda "movida de mata" y del mismo salieron muchos que se sentían atornillados, hay otros cantantes y agrupaciones en la lista, a los que también le aplicarán la misma medida… Es decir, les darán "calabaza" disfrazada de "carta de libertad"… ¡Y a llorar al Valle! ¿Quuuéee taaal? Esta trasnacional parece estar limpiando la casa, acrecentando los "run runes" de que, definitivamente "picará los cabos", tal como han hecho otras compañías discográficas que, acogotadas por la alarmante crisis en la industria, recogieron sus cuatro "trastos", bajaron la "santamaría"… y se fueron del país… Eso es lo que se comenta hará Sony Music , donde, ique, viene rodando la misma aplanadora que se llevó en sus aspas al Budú … ¡Ay, Maracay!. Yyy bueno, señores, hasta aquí me trajo el río en este 2017… Que pasen un Feeeliiizzz Añoooo… Y Dios me los bendiga… ¡Hasta el 2018!2017-12-28Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi