/ Aunque La Bella y La Bestia, Rápidos y Furiosos 8, Guardianes de la Galaxia 2, Mujer Maravilla y The Last Jedi se coronaron como las mejores y más taquilleras cintas del año, la otra cara de la moneda muestras las películas que no corrieron con la misma suerte. La prestigiosa publicación norteamericana, The Hollywood Reporter, hizo el balance anual y, tras aplaudir lo mejor de este 2017, ha decidido darle la vuelta a la lista. THR presenta las peores películas estrenadas estos 12 meses, con los motivos de la inclusión de cada título incluidos.9/11Hay innumerables historias que contar acerca del heroísmo mostrado por las personas el 11 de septiembre. Eso hace que sea aún más desafortunado que Charlie Sheen eligiera su regreso al cine dramático con este execrable thriller sobre cinco personas atrapadas en un ascensor del World Trade Center ese fatídico día.GeostormOtra cinta más sobre desastres naturales, esta vez no muy bien lograda. Grande, tonta y aburrida. El coguionista de Día de la Independencia espera de comenzar una carrera como director con las mismas normas pero olvida varias reglas del juego.La MomiaExtrañamente fuera de lugar, Cruise aporta poca valentía y aún menos encanto a la película, aunque su personaje es algo rígido. La secuela llega 18 años después de la primera entrega de esta historia.Liga de la JusticiaLa fatiga, la repetición y un cansado enfoque son las notas clave de este asunto, algo que se nota por la forma en que Ben Affleck, luciendo el traje de murciélago por segunda vez, parece referir estar en casi cualquier otro lugar. La audiencia sabe cómo se siente.BaywatchAndy Warhol lo entendió mal. No es que todos seamos famosos por 15 minutos; sino que todos los programas de televisión moderadamente exitosos y mediocres, están destinados a renacer como largometrajes.La Reina del DesiertoA pesar de que la misión del director es liberar la poesía de su material al excavar lo que ha descrito como una verdad extática, esta es una epopeya plana y literal que nos sigue hablando de su dimensión espiritual sin generar evidencia de ello.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi