La selección femenina sub-20 se concentró la noche de este martes 26 de diciembre en Mérida, donde se llevará a cabo su último módulo de preparación previo al Suramericano de la categoría, en Ecuador.La base de altura de la Vinotinto se realizará en La Culata, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, en condiciones similares a las que afrontarán en la ciudad de Ibarra, donde disputará los cuatro compromisos de la primera fase del certamen.El combinado criollo trabajará bajo las indicaciones del jefe técnico de las selecciones femeninas, José Catoya, hasta el 5 de enero, fecha en la cual retornará a Caracas, para posteriormente partir rumbo a Ecuador.CONVOCATORIA Alexa Castro – Deportivo Anzoátegui Nayluisa Cáceres – Unión Española (Ecuador) Juliana Gómez – Secasports Sandra Luzardo – Deportivo Táchira Naiyerlyn Ropero – Flor de Patria FC Verónica Herrera – Reivers (Estados Unidos) Claudia Quintero – Secasports Hilary Vergara – Secasports Iceis Briceño – Estudiantes de Guárico Gerardine Olivo – Secasports Fátima Lobo – Deportivo Táchira Hilaris Villasana – Zamora FC Greisbell Márquez – Cacheros FC Yerliane Moreno – Zamora FC Nathalie Pasquel – América de Cali (Colombia) Daniuska Rodríguez – AFF San Diego Yulieska Suárez – Flor de Patria FC Camila Pescatore – Secasports Jeismar Cabeza – Estudiantes de Guárico Yailyn Medina – Deportivo Táchira Génesis Florez – Lala FC Deyna Castellanos – Florida State (Estados Unidos) Calendario previo, Suramericano sub 20:14/1/18: Venezuela vs Uruguay16/1/18: Brasil vs Venezuela 18/1/18: Venezuela vs Bolivia20/1/18: Venezuela vs Chile