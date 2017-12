/ El Gobierno de Nepal aprobó hoy una ley que prohíbe a las personas ciegas, a las que han sufrido amputaciones dobles y a aquellas que sean declaradas médicamente no aptas escalar el Everest (8.848 metros), una legislación creada con la seguridad de los escaladores en mente.La ley, una enmienda a la Regulación de Expediciones de Montañismo, fue introducida por el Ministerio de Aviación Civil y Turismo hace unos dos meses, explicó el secretario del departamento, Maheshwor Neupane."La regulación ha sido enmendada, a aquellos que tengan ceguera total, con amputaciones dobles y declarados no aptos médicamente no le serán concedidos permisos a partir de ahora", confirmó la fuente, que agregó que con ello pretenden proteger la seguridad de los discapacitados.El director general del Departamento de Turismo, Dinesh Bhattarai, indicó que la medida, que entrará en vigor tras su publicación en la Gazeta nepalí, estuvo a debate durante los últimos años, pero hizo falta tiempo para que fuese aprobada.Desde la Asociación de Montañeros de Nepal afirman que hubiesen estado de acuerdo con cualquier decisión sobre el veto."Escalar el monte Everest es un desafío incluso para una persona saludable y es todavía más difícil y desafiante para una persona con una discapacidad severa, a la que podría costar la vida", dijo el presidente de la asociación, Shant Bir Lama.También los sherpas parecen haber acogido bien la nueva normativa, ya que ésta prohíbe el ascenso a individuos que no vayan acompañados por al menos un guía, que no tendrá que pagar las altas tasas estipuladas para obtener el permiso.Varias personas discapacitadas han logrado ascender con éxito a la "Cima del Mundo", como el americano Erik Weihenmayer, que había perdido ambos ojos, en 2001 o el neozelandés Mark Inglis, con las dos piernas amputadas, en 2006.Al menos 5.300 montañeros, 445 el pasado año, hicieron cima en la montaña más alta del mundo desde que Edmund Hilary and Tenzing Norgay Sherpa lograran este hito por primera vez en 1953.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi