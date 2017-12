/ Los Navegantes del Magallanes sufrieron la tarde de este mircoles una baja inesperada. El antesalista Adonis Garca no continuar con el equipo. El cubano, quien se supona tena previsto volver al pas luego del asueto navideo, fue inscrito en la lista restrictiva de 14 das. l regres, pero Atlanta vendi su contrato a Corea del Sur y lo mandaron a parar. No continuar con el equipo, inform el manager Omar Malav, despus de la prctica en el Estadio Universitario, previo al ltimo partido de la eliminatoria contra los Leones del Caracas. Eso es lo bueno del beisbol asitico, que tiene ese poder para manejar a los peloteros de las ligas del Caribes, pero es algo que entiendo. Desafortunadamente, ellos estn pagando un contrato. La ausencia de Garca, el pelotero importado con ms temporadas (6) y jonrones (29) en la historia de la franquicia, podra modificar la estrategia de escogencia del club en el Draft de Adiciones y Sustituciones para la primera ronda de los playoffs. Hay que hacer ajustes y ver qu haremos. Cuando termine la temporada regular nos sentaremos a analizar las opciones, apunt Malav. Garca, que apareci en la alineacin naviera por ltima vez el 19 de diciembre, exhiba una lnea ofensiva de .336/.394/.429, con dos jonrones, 17 empujadas y un OPS de .823, en 30 desafos, 26 de ellos repartidos entre el cuarto y quinto lugar en el orden, mientras que su promedio solo era superado por Jess Valdez. Hay que seguir adelante. Es duro, claro. Hoy est en la tercera (Andrs Eloy) Blanco, que ha jugado en todas las posiciones, seal Malav, quien tambin tiene la opcin de usar a Ronny Cedeo en la esquina caliente. Tenemos la oportunidad de escoger (en el draft) y habr que pensar de otra manera, enfatiz. Sin embargo, el estratega advirti, que ms all de la importancia del encuentro entre los Eternos Rivales, en el que Magallanes buscaba barrer a Leones en la serie particular, lo crucial de un triunfo esta noche, era mantenerse en carrera para terminar primero en la tabla y escoger al grandeliga Junior Guerra, una suerte de Santo Grial entre los peloteros disponibles para ser tomados como refuerzos de los eliminados Tiburones de La Guaira y Bravos de Margarita. La rivalidad siempre la habr, son juegos especiales, los peloteros y los managers los disfrutamos. Todos saben que hemos ganado los ocho partidos anteriores. Pero vamos a salir a buscar una victoria, no por el zapatero, tenemos que ganar para la escogencia que viene, insisti. Junior Guerra nos caera como anillo al dedo, quin no lo escogera? Nosotros necesitamos abridores, no es un secreto. Por esos tenemos que terminar la temporada en el primer lugar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi