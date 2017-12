/ Más de 100 mujer es de los Montes de María, participaron del foro regional "Compromiso de los entes territoriales con el sujeto de reparación colectiva", que realizó en el municipio de San Juan Nepomuceno el colectivo Narrar para vivir.Mayerlis Angarita, coordinadora del evento, señaló que lo que pretenden con estos procesos es hacerle seguimiento a los compromisos que deben cumplir los entes territoriales con los sujetos de reparación colectiva en el marco del proceso de reparación. Resaltó que desde el año 2013, cuando fueron declaradas como sujeto de reparación colectiva por demanda y no por oferta, solo han recibido algunas cosas pero aún les falta muchas otras.Dijo que las autoridades han avanzado en procesos como la casa que les entregó en este municipio el presidente Juan Manuel Santos en el año 2015, pero no les han hecho la reparación individual, el fortalecimiento organizativo y paradójicamente los más ausentes han sido los entes territoriales y las Unidades de Atención a Víctimas de Bolívar y Sucre."Estamos haciendo este seguimiento para demostrar que sí es real, y para el 2018 poder articular desde Narrar para vivir, con los entes territoriales y los organismos de control, que se cumpla lo que les corresponde a cada uno porque no estamos pidiendo un favor sino el restablecimiento de un derecho a la reparación colectiva", precisó Angarita.El alcalde Benito Acosta Vergara resaltó el trabajo que por muchos años adelanta el colectivo. "Quiero felicitar a esta organización de mujer es que hoy cuentan con oficinas propias no solo en San Juan sino también en otros municipios, lo que demuestra el trabajo y el compromiso con sacar adelante procesos importantes en favor de las mujer es víctimas de los Montes de María y cuentan con el apoyo y acompañamiento de la administración municipal", agregó el mandatario.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi