Luego de que se venciera y que el Concejo no aprobara la ampliación de la concesión a la firma Circulemos para el suministro de infraestructura tecnológica, administración, actualización y mantenimiento del sistema de información del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), fue el mismo Distrito el que asumió el manejo de todos estos componentes.Así lo aseguró Fernando Niño Mendoza, director del DATT, quien explicó que desde el tránsito se estableció un plan de acción para continuar con los procesos y aseguró que estos nunca se han frenado."Directamente empezamos como tránsito a operar, no ha habido interrupción en ninguno de los procesos que nosotros realizamos. Los trámites en temas de licencia s, de placas, matrículas, entre otros, los estamos realizando como siempre y en cuanto a patios y grúas ya están operando."Tardamos cinco días para tomar las acciones administrativas correspondientes para recibir unas grúas y salir a prestarle el servicio a los ciudadanos, por lo que le enviamos un mensaje de tranquilidad a los cartageneros, ya que las cosas están funcionando", dijo el funcionario.Los retosNiño, quien fungía como secretario del Interior de Cartagena y pasó a dirigir el DATT, asegura que son varias las metas que trazará para que esta entidad cumpla el año que viene."Tenemos que apoyar al Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Queremos incentivar que las personas utilicen cada día menos los vehículos particulares, pero para eso hay que ofrecerles un sistema que funcione perfecto."Apoyaremos como DATT en todo lo que esté a nuestro alcance, como matricular rápidamente a los buses de Transcaribe que llegan de Pereira, que hayan reguladores en las vías donde pasan los alimentadores y que no hayan vehículos mal estacionados", dijo.Niño agregó que se tienen programados cambios viales para mejorar la movilidad en toda la ciudad, que se fortalecerán las campañas viales y habrá rigurosidad con los comparendos para los que infrinjan las normas de tránsito.Tarifas del TPCUna de las tareas para el 2018 es negociar junto a los taxistas y buses del Transporte Público Colectivo (TPC) las tarifas que regirán el año que viene."Hablamos con ambos gremios y esperamos que a más tardar los primeros días de febrero tengamos el decreto de las tarifas. Aún no hay un monto definido, pero esperamos llegar a un acuerdo", explicó.Cabe resaltar que Transcaribe anunció hace pocos días que el alza de su tarifa será de 200 pesos y que le recomendaban al DATT este monto para el servicio del TPC.Playas en fin de añoEl Distrito emitió un decreto en el que se restringe el ingreso de vehículos intermunicipales a las playas de Cartagena y Playa Blanca. En esta última zona se han aumentado los problemas por los populares "paseos de olla", que generan contaminación.El DATT, junto a Parques Nacionales y Policía de Tránsito revisa el ingreso de personas por vía terrestre a Playa Blanca y se cuantifican las personas que pueden ingresar al balneario.Por otro lado, en Blas el Teso se aprobó en comité de playas la construcción de unas dunas que sirvan de barrera para impedir el paso de motos y de vehículos desde este punto hasta la entrada de La Boquilla.