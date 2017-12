/ Hacia el mediodía de este viernes se espera la habilitación de un carril en la vía Bogotá-La Mesa , cerrada desde la tarde del miércoles debido a un alud de tierra.El subcomandante de la Policía de Tránsito de Cundinamarca, mayor Esteban Escobar , explicó que en la tarde de ayer se inició la remoción de tierra y que hacia el mediodía se habilitaría la vía si no hay novedades en la estabilidad del terreno.Agregó que el alud desprendió piedras de entre 4 y 7 toneladas que deben ser retiradas, por lo que los trabajos avanzan con cautela. Además, dijo que la demora en el inicio de la remoción se debió a que continuaba la caída de piedras en la zona.Lea también: Con mayor presencia de policías intentan solucionar movilidad en La LíneaEntre tanto, la Policía de Tránsito de Ibagué informó que nuevamente hubo problemas de movilidad en el alto de la Línea, debido a un vehículo averiado que fue retirado en la madrugada de hoy.Se espera que la movilidad en esta vía mejore este viernes debido a que inicia la restricción a los vehículos de carga desde las 2:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. del sábado.Por último, l a vía Bucaramanga-La Fortaleza fue habilitada a un carril entre 6:00 a.m. y 6:00 p.m. mientras se realizan los trabajos de remoción del alud de tierra por el que mantenía cerrada. El paso se autorizó con restricciones, como que de presentarse lluvias sería cerrada nuevamente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi