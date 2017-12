/ El Cuerpo de Bomberos de Turbana termina el año con el "agua al cuello" y pidiendo que alguien les lance "un salvavidas" para ver si por lo menos pueden darle el regalo de Navidad a sus hijos antes que finalice el 2017.Según comentó Liceth Pájaro, comandante de este organismo de socorro en el municipio, desde abril se llegó a un acuerdo con la Alcaldía de Turbana para que ellos pudieran prestar sus servicios y estar disponibles en cualquier momento que se les requiriera. Lo que efectivamente hicieron."El convenio no se había firmado por algunos inconvenientes. Este convenio era por 60 millones de pesos, entonces como no se canceló nada en todo el año, se acordó con el alcalde que dividiera en dos meses, noviembre y diciembre, pues hasta el mes pasado fue que se logró firmar", aseguró la comandante.Pájaro explicó, además, que los recursos estaban destinados para el pago de nómina, seguridad social y para gastos de funcionamiento y mantenimiento."Tenemos un carro que dio la Gobernación hace dos años. A este le falta mantenimiento, nos faltan muchas cosas y la sede en la que estamos se está deteriorando porque es muy vieja. Realmente necesitamos que nos ayuden para poder seguir laborando como se debe", aseguró.Lamentó con profunda tristeza que ella y varios de sus compañeros no tuvieron la posibilidad de darle los aguinaldos a sus hijos en Nochebuena "y por lo que vemos tampoco tendremos un fin de año como pensábamos", precisó.Tal situación los llevó a suspender sus labores para buscar la manera de que se les atendieran sus reclamos."Se les abonó": alcalde El Universal consultó con Senén Cantillo Paternina, alcalde de Turbana, y este explicó que efectivamente tenían la deuda con el Cuerpo de Bomberos "teniendo en cuenta que la situación financiera a fin de año se apretó no se pudo cumplir con lo pactado. Sin embargo se logró hacer un pequeño abono y el próximo mes esperamos ponernos al día con este organismo", precisó el mandatario.La comandante confirmó efectivamente que el mandatario solo hizo un abono de 10 millones de pesos del total de la deuda y que estos recursos no representan nada para las expectativas que ellos tenía."Con esto aspiramos a cancelar parte del salario de algunos, pero lamentamos que esto suceda. La comunidad sabe que siempre hemos estado las 24 horas, todos los días, dispuestos a trabajar", concluyóCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi