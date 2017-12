La caída de sus ventas en picado, gracias a la nefasta gestión de ese aspirante a virrey llamado Juan Luis Cebrián, el de los papeles de Panamá, el fracasado magnate del petróleo y fracasado en todo, ha llevado al diario a ponerse en manos del gobierno y sus influencias.Así, el diario convertido en el Aparato de Propaganda del Partido Popular, resulta más eficaz que los Servicios de Inteligencia del Estado, que han demostrado ser incapaces de encontrar basura entre los catalanista, salvo la que el mismo Estado le entregó al Pujolismo durante la transición a cambio de castrar y contener al catalanismo.El País ha estado a la cabeza de la caza de brujas en Cataluña, ha recurrido a todos los medios sin hacer asco a nada, mintiendo, manipulando y fomentando el odio e forma permanente contra todo lo que suene a catalán.No se trata de una venganza, se trata de salvar la cara a Juan Luis Cebrián y pagar así los favores debidos que le han librado de más de un disgusto, incluso de ir a la cárcel, tal como han hecho con Griñan, Chaves y Josep Borrell.¿Pero qué cabe esperar de un país gobernado por una banda de delincuentes, que lo conducen a la mexicanización mientras critican la descomposición moral de otros y se amparan en la impunidad"Un país que ha consentido el despilfarro que ha supuesto y sigue suponiendo la operación contra el independentismo, la costosa ocupación policial que produce el desplazar de más de 10.000 efectivos armados a un territorio de ciudadanos pacíficos, donde los únicos incidentes de orden público los han protagonizado curiosamente esas fuerzas de ocupación y sus soportes ideológicos de la extrema derecha españolista.Todo por la negativa del Gobierno a negociar la celebración de un Referéndum en Cataluña.Algo que se deriva del recorte de su Estatuto de Autonomía a manos de un Tribunal Constitucional copado por fieles e incluso afiliados al Partido Popular designados a dedo con la complicidad del PSOE.Noticias relacionadas Continúa la mentira y la manipulación de 'El País' en la cobertura de Unidos Podemos El Kremlin pagó a El País y a otros medios por difundir propaganda rusa hasta 2016 'El País' vende 2 smartphones Avenzo reuniendo cupones La desvergüenza de esta banda llega a grados de locura propios de dementes maníacos desesperados ante su incapacidad por adaptarse y reconocer la realidad en la que viven, transmitiendo a sus conciudadanos su propia locura.Después de haber insultado, atacado y reprimido con saña a pueblo catalán, han intervenido sus instituciones, han perseguido y encarcelado a sus líderes y legítimos gobernantes, para hacer el más espantoso de los ridículos sin lograr nada a cambio.En Cataluña nada ha cambiado para el catalanismo, lo único que ha cambiado es la redistribución del voto españolista, que sigue siendo el mismo en número y en diputados, cosechando una nueva derrota del españolismo frente al pueblo catalán.Han perdido una vez más la batalla, han perdido otra batalla, han mordió el polvo de la derrota y han sufrido otra humillación.A pesar del ejercito de paniaguados y serviles que les acompañan en el coro de la confusión y el fomento del odio a Cataluña y a los catalanistas seguirán cosechando derrotas.De nada les va a servir inventar un movimiento españolista de nuevo cuño, llámese como se llame, el pueblo catalán tiene la conciencia clara y sabe perfectamente distinguir entre sus enemigos y sus adversarios…no como otros.La catalanofóbia es como el búmeran.Nota: La inserción de este nuevo sumario intermedio (Noticias relacionadas) es ajeno a mi voluntad y de la única responsabilidad de Globedia, algo que no comparto y considero una intromisión en mis artículos, que hasta hoy venían gozando de total libertad, nadie me lo ha comunicado ni me ha dado explicaciones de la razón de estos cambios.@ordosgonzalogonzalo alvarez-lago garcia-teixeiroCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi