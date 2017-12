/ Aunque Patricia Valderrama (Barquisimeto, 1967) se gradu de psicloga y comunicadora social en la Universidad Central de Venezuela , asegura que es una "apasionada" de la astrologa, aficin que hered de su mam; empez a estudiarla desde los 20 aos, y la he ejercido y enseado durante los ltimas tres dcadas en Ecosalud, entidad que integra la medicina cientfica con la complementaria para brindar una sanacin integral. A partir de este ao, esta Escorpin con ascendente Gminis, compartir domingo a domingo todo lo que sabe sobre el siempre interesante mundo de los astros con los lectores de Estampas, ya que ser la encargada del horscopo semanal. Quin es Patricia Valderrama? Me gusta mucho estudiar y compartir mi conocimiento con la gente, prestarle un servicio a travs de l. Constantemente siento una gran inquietud por aprender cada vez ms y difundirlo. Soy muy intuitiva, pero prefiero que ese don est acompaado de un sustento formal y terico. Qu buscas a travs de la astrologa? De qu manera ayudars a los lectores de Estampas? La astrologa es un conocimiento profundo que requiere mucha capacidad de sntesis e interpretacin para ser expresado a travs de un horscopo. Mi intencin es utilizar esa informacin para orientar a los lectores y que puedan conocer ms de s mismos, crecer como personas y elevar su nivel de conciencia. Tambin quiero que mi horscopo permita desarrollar la energa femenina entendida como el magnetismo que hombres y mujer es tienen para atraer y recibir lo que desean en la vida. Qu significa para ti ser la nueva astrloga de Estampas? Un gran compromiso que asumo con mucha seriedad y mstica. No tengo ningn afn de protagonismo porque para m la protagonista es la astrologa, no quien la interpreta. Lo importante es que el conocimiento est al servicio de la gente. Existen personas que dicen que no hay que creer en los horscopos porque son formatos que se repiten. Piensa que hay que lavarle la cara a la astrologa? No considero que sea necesario lavarle la cara a la astrologa porque tiene un rostro amoroso y de mirada limpia. Lo nico que quiero es ser parte de la gente que la trabaja seriamente. Es cierto que el horscopo es un formato ligero, que no permite profundidad ni caracterizacin, en el que se hacen generalizaciones, pero que pueden ser trabajadas seriamente, con esmero y dedicacin. Es una oportunidad de divulgacin y eso es lo valioso para m. Se apoya en las cartas del tarot para hacer su horscopo? No, la astrologa habla por s misma. No necesita del tarot como recurso, ya que se trabaja desde los trnsitos y desde el da en que se aborda el hecho astrolgico. El tarot es otra herramienta que otorga una interpretacin de la realidad desde su propia naturaleza. No tiene nada que ver con la astrologa. Los trnsitos dan la informacin suficiente para hacer indicaciones generales. No es necesario apelar a nada ms. Mi objetivo es, gracias a mis conocimientos, prestarle un servicio a la gente para que tengan una mejor aproximacin a su futuro. En Facebook , Twitter e Instagram, Patricia Valderrama tiene el usuario @valdepatti.Relacionado con: astrologa , patricia valderramaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi