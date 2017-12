/ Con una gran fiesta el Hotel Tibisay despedirá el 2017. El salón Bolívar se viste de gala el 30 de diciembre para presentar la última rumba de la temporada, titulada The Bye Bye 2017Desde las 9.00 de la noche, el evento contará con un imponente escenario en el que no faltará la música en vivo con grandes agrupaciones, Djs, animadores y muchas sorpresas para el disfrute de todo el público."Quisimos traer a Maracaibo un concepto internacional, similar al de las grandes ciudades del mundo, donde suelen celebrar la llegada de Año Nuevo con música y diversión. Tendremos el mejor equipo de animadores que mantendrá encendida a la gente hasta la madrugada", expresó Jesús David Fuenmayor, productor.El espectáculo será animado por Lisbeth Rosales y José Andrew, con la participación de Susana Medina y su banda Rock and Susi, Lehyton, Dj Mary Amado, Dj Neo, Dj Leo Ramos, Dj Troco y Mega Animation. Las entradas de Bye Bye 2017 están a la venta a través de la plataforma de Mdticket.com.ve.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi