/ El hampa organizada al oeste Maracaibo, se cobró la vida del quinto funcionario policial en lo que va de mes. En esta ocasión la muerte encargada era la de Jhonler José Lares Arenas, de 33 años, oficial en jefe la Policía regional.El efectivo se encontraba absuelto de sus labores el pasado miércoles a las 8.30 de la noche. Se desplazaba en su vehículo Chevrolet, Malibú, vinotinto, placa AOI-597, por la calle 65 con avenida 82 del barrio Bajo Seco, parroquia Caracciolo Parra Pérez cuando un par de motorizado s se le acercaron por el lado del piloto , desenfundaron un arma de fuego y sin mediar palabras le dispararon para dejarlo muerto en el sitio.La víctima perdió el control del vehículo y lo estrelló contra la cerca perimetral de una vivienda, los gatilleros continuaron su rumbo lejos de la escena del crimen. Al instante se asomaron los moradores del sector, quienes se alarmaron al escuchar la ráfaga de balas que detonaron. Salieron de sus casas para saber qué había sucedido.Los vecinos más valientes se acercaron al carro, sobre la carrocería observaron los agujeros de entrada de los proyectiles. Dentro estaba Jhonler, se desangraba y luchaba por sobrevivir. Un allegado lo sacó del vehículo, luego lo traslado hasta la Clínica Vera. Los galenos intentaron estabilizarlo, resultó inútil, no respondió al tratamiento.Al lugar de los hechos llegaron los peritos de la Policía científica, acordonaron el lugar para que no interfirieran con la evidencia. Dentro de la unidad aún se encontraban las pertenencias de Lares, entre ellas su arma de reglamento. El asiento del conductor estaba manchado de sangre, al igual que parte del volante y el vidrio del parabrisas.HermetismoEl cuerpo lo trasladaron hasta la morgue forense de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Su padre, esposa y familiares, aguardaban a las afueras de la instalación los resultados de la autopsia. Se mostraron herméticos ante la presencia de la prensa, no quisieron declarar sobre los hechos.Lares estaba destacado en el Centro de Coordinación Policial de San Francisco Este. Tenía 15 años de servicio en el cuerpo. Compañeros de trabajo comentaron que estuvo adscrito a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo Policial del Zulia, por ocho años. Uniformados del Cuerpo detectivesco, adscritos al Eje de Homicidios, se encuentran en labores de investigación para dar con los responsables. Manejan la venganza como móvil del asesinato.