Para al menos seis de cada 10 venezolanos, el 2017 será recordado como el peor año que han vivido y lo describen como "el más desastroso". Esto, de acuerdo con un estudio elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello (Ratio-UCAB).Aun así, y pese al desánimo generalizado, los marabinos tomaron una pausa para replantearse objetivos y analizar lo que pasó y lo que vendrá.Walter Castro de 37 años asegura que en 2018 no piensa irse de Venezuela aunque la situación esté "muy difícil" y admite que algunos familiares ya partieron al exterior. Pero su posición es otra: considera que "le queda una vida por vivir y cree en el país que lo vio nacer y crecer".En medio de la crisis, ve oportunidades. Con un préstamo pretende iniciar un emprendimiento basado en vender la "mejor chicha del mundo. Lo mejor del 2017 fue recordar el 2016"De acuerdo con los datos de la UCAB, el 60 por ciento de los consultados destacó que un miembro de su familia o un amigo cercano abandonaron el país por razones políticas y económicas.El documento da indicios de un sentimiento de tristeza e indignación y es que el 62 por ciento de los consultados sostuvo que sus familiares no lograron acceder a los medicamentos que requerían, 63 por ciento reconoció que en los últimos 12 meses sus familiares o amigos cercanos fueron asaltados y 48 por ciento aseguró que vendió algún objeto o propiedad para pagar sus deudas o emergencias.Algo diferenteMaría Rincón habitante de San Francisco, sabe lo que pasa en Venezuela , pero dice: "Lo sé, pero voy a continuar". Tiene 18 años y en enero comenzará a estudiar en la universidad con la intención de tener un futuro. Admite que no sabe si será en Venezuela "Todo está muy difícil, no podemos salir ni siquiera a un parque porque no tenemos dinero. Algo tan básico como comernos un chocolate es imposible".Ana Polanco no oculta sus buenos deseos para el 2018 y espera que todo sea distinto. Desde la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, apuesta por un año venidero sin injusticias, persecuciones, polarización, rabia, frustración, ni corrupción. "Si nos unimos de corazón vamos a sacar nuestro país adelante. Ser felices nosotros y dejar que los demás también lo sean sin hacernos daño".Lo bueno y lo malo del 2017 (opinión ciudadana)EnfermedadesFalta de efectivoAumento constante de bienes y serviciosFiguras políticasImposibilidad de satisfacer necesidades o gustosEl GobiernoFalta de alimentos y medicamentosProblemas con el suministro de gasolinaUnión familiarSaludOportunidad de estudiarDeseosQue se terminen las colasSaludAlimentosMedicinasAyuda humanitariaNuevo presidenteViajarDineroUnidades de transporte decente o un carroPaz, unión, amor y respeto