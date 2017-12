/ Llenar una pipa tiene un costo de 10 mil bolívares en efectivo en el municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago. Saquen cuentas. El usuario que requiera comprar el cilindro completo de un cisterna debe desembolsillar entre 450 y 500 mil bolívares. Según el promedio de una familia conformada por siete personas, esta cifra tiende a aumentar cuando en los próximos 15 días necesiten de nuevo abastecerse de líquido.La situación es compleja. Puesto que en el tanque de almacenamiento de la estación Inos en F-7 tampoco tiene suficiente agua. Los camiones cisternas tardan hasta cinco horas para poder llenar el cilindro. La demanda es mayor que la oferta. La escasez de agua por tuberías en Cabimas es crítica y los usuarios no tienen la forma de abastecerse. En la localidad no hay planes de contingencia. Los vecinos de la zona norte protestaron por la escasez.Jesús Camacaro, de la comisión Técnica de Agua en la Costa Oriental del Lago, explicó que no hay suficiente entrada de agua para mantener un bombeo continuo. "En F7 trabaja un solo equipo y es el de La Rita, esto con la intención de mantener la tubería presurizada. Sólo 30 por ciento de los usuarios son afortunados en recibir agua por tuberías. La reparación de los equipos dañados sería después del 20 de enero, ya que el taller está de vacaciones navideñas".Recientemente los alcaldes de Cabimas y Santa Rita, ambas zonas más afectadas por la crisis hídrica se reunieron con Danny Pérez presidente de Hidrolago. En Cabimas hay sectores, como en la parroquia Carmen Herrera que sólo ha recibido dos veces agua por tubería durante el año que casi ya cierra."Los habitantes del municipio, llevan más de 60 días sin agua por tubería y es sumamente preocupante que sigan padeciendo esta grave situación. Se conformará una comisión para lograr enlaces y mesas de trabajos con alcaldes de los demás municipios de la Costa Oriental del Lago y lograr acabar definitivamente con esta crisis de un servicio tan indispensable como el agua", dijo Alenis Guerrero, alcalde de Santa Rita.Hidrolago informaPor medio de una nota de prensa, la empresa Hidrolago informó, que debido a los "recientes actos de sabotaje en las instalaciones eléctricas en Zulia, han afectado severamente los sistemas de bombeo de agua potable en Maracaibo, San Francisco y la Costa Oriental del Lago. Las bombas motores y demás equipos de las estaciones de bombeo y las plantas potabilizadores son muy sensibles a las fluctuaciones y fallas eléctricas".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi