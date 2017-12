/ Cambuches improvisados por habitantes de calle se están viendo cada vez más en los barrios de la ciudad.En la mañana de ayer, un reportero gráfico de El Universal evidenció que en la avenida del Lago hay más casuchas de lo habitual y registró otras que antes no habían sido vistas en Las Palmeras y Nuevo Bosque.Llamó la atención que en el separador lineal de la Transversal 54, a la altura de Ceballos, no había ni un cambuche, pues este punto siempre ha sido crítico para las autoridades distritales y policivas por juntar habitantes de calle, residuos sólidos y sustancias psicoactivas.Consultada por este medio, la secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, Yolanda Wong, indicó que "vamos a hacer una intervención grande después del 2 de enero en la avenida del Lago, donde tenemos una problemática que se ha venido aumentando".Del punto crítico en Ceballos dijo que "desde el pasado martes, en las caravanas de seguridad estamos haciendo unos operativos integrales. Con Secretaría de Participación trabajamos con los habitantes de calle, llevamos a Migración por el arribo de venezolanos, EPA por el ruido, Dadis para controlar bebidas y alimentos, Policía Nacional, Policía de Infancia y Adolescencia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar".Según la funcionaria, la intervención de las autoridades mencionadas se está extendiendo a todos los barrios de la ciudad.Punto crítico de residuos En Ceballos no se vio ni un cambuche, pero sí mucha basura.Aseo Urbano de la Costa explicó que presta el servicio de limpieza y recolección de residuos con una frecuencia diaria, operación para la cual necesita la presencia de la Fuerza Pública porque en repetidas ocasiones los habitantes de calle presentes en el sector, que son alrededor de 23, han amenazado con agredir a sus operarios con objetos corto punzantes.Precisó que allí se encuentran residuos compactables y no compactables, porque los habitantes de calle clasifican los residuos. Los primeros son recogidos con una frecuencia diaria nocturna y los segundos con operación diaria dos veces al día (mañana y tarde), por lo que "este punto es atendido las 24 horas del día (mañana, tarde y noche) en diferentes horarios y pese a esto por la presencia de habitantes de calle siempre se evidencia lleno de residuos".Aseo Urbano de la Costa advirtió además que este sector de Ceballos "agota todo lo humano y operativamente posible para mantenerlo siempre limpio, pero muy a pesar de esto este punto tan visible de la ciudad vuelve a ensuciarse, por lo que la empresa de aseo considera que la intervención no debe limitarse a su operación, labor que hace muy bien, sino que las entidades correspondientes ejerzan autoridad y control social".Cabe recordar que desde el pasado junio, la empresa se comprometió a recuperar el punto crítico de arrojo de residuos, habilitándolo como zona verde con la construcción de un parque. No obstante, para proceder con la obra debe esperar que los habitantes de calle acepten instalarse en un hogar de paso, como en reiteradas ocasiones se los ha propuesto el Distrito.En Cartagena, la Secretaría de Participación estima que son 700 las personas que habitan en las calles, no obstante, advierte que la cifra pudo haber aumentado a 900 en los últimos meses por el arribo de venezolanos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi