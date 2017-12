/ Si la culpabilidad es lo mejor que tienes que ofrecer a un cliente, probablemente no tengas mucho que ofrecer a un cliente.Cuando entro en un Walmart s qu podr conseguir una amplia seleccin de productos, podr conseguirlos baratos y podr conseguirlos como muy poca atencin o molestia para consumidor. Cuando quiero eso, todo va bien. Rpido, sencillo y barato.No hay ninguna campaa de culpabilidad de Walmart. No me dice lo mala persona que soy si no compro en Walmart. No hay manifestantes fuera de mi casa o fuera de otras tiendas convencindome de que es malo comprar en cualquier sitio salvo en Walmart. Cuando pongo los pies en un Walmart, voy all porque eso es exactamente lo que quiero. Voy all porque son mejores que cualquier otro en proveerme como consumidor en las formas en las que Walmart es tan eficiente en atenderme.Cuando compro en Amazon.com, consigo una amplia seleccin de productos, con un precio barato y con tanto la facilidad como la dificultad ocasional que implica comprar en lnea. Lo hacen mejor que cualquier otro. Cuando quiero eso, es estupendo acudir a Amazon y conseguirlo y conseguirlo exactamente como espero y, bastante a menudo, sorprenderme por una experiencia que es incluso mejor que la que esperaba.No hay ninguna campaa de culpabilidad de Amazon, no hay manifestantes fuera de mi casa convencindome de que es malo comprar en cualquier sitio salvo en Amazon. No hay anuncios en lnea sealando me lo inmoral que es comprar en cualquier lugar que no sea Amazon. Uso Amazon porque Amazon es exactamente lo que quiero en ese momento.Todo esto es muy distinto de las tiendas normales de "mam y pap".Cuando pongo los pies en una tienda local, demasiado a menudo no encuentro nada ni remotamente valioso para m. Es una experiencia desagradable con un vendedor poco diligente o a veces incluso maleducado y sin conocimientos.No siento estar contribuyendo a mi comunidad comparando en esos lugares. Por el contrario, espero que cierren la mayora de las tiendas de bajo valor como esas. Cuanto antes cierren, mejor. Solo por existir, ocupan inmuebles valiosos que pueden ser usados por otros que busquen innovar en el espacio local, proporcionar una mejor experiencia al consumidor y desarrollar un uso mejor de ese espacio local.No solo no me siento culpable por no promover estos mediocres negocios locales, sino que me entristece incluso que existan. Estn impulsados en parte por el movimiento de culpabilidad que anima a los consumidores a dejar de considerar todos los dems beneficios a favor de tener la oportunidad de comprar localmente, un movimiento que encuentro como mnimo desorientado, ms a menudo mal informado y a menudo bastante ignorante de forma voluntaria y por tanto descaradamente engaoso. Lo tico es ayudar a que desaparezcan los malos negocios locales no apoyndolos y por tanto ayudando a limpiar esa basura que ocupa un valioso espacio local de ladrillo y cemento.Confundir caridad con compra, confundir actividad filantrpica con actividad de consumo no beneficia a nadie, salvo al dueo de una tienda mediocre.Comprar localmente en general solo me ofrece un valor aadido: la inmediatez. Me gusta comprar localmente porque es estupendo tener en mi mano un objeto que quiero antes de comprarlo, de forma que puedo mirarlo. Sienta bien tenerlo en mi mano diez minutos despus de decidir que lo quiero. Pronto eso apenas ser un valor aadido. Con la entrega en el mismo da de Amazon, ya apenas es ms inmediato comprar localmente la mayora de las cosas. Si alguien puede aguantarse durante una hora o dos y no tener una gratificacin verdaderamente inmediata, entonces Amazon, considerndolo todo, me proporciona una experiencia de compra mucho ms valiosa que un local de mam y pap en prcticamente todos los productos. Asimismo, aunque sea un valor aadido menor, es visualmente atractivo tener un distrito comercial activo. Estoy seguro de que puedo adaptarme bastante rpidamente a un concepto de distrito comercial que se vea distinto de aquel al que estoy acostumbrado.Cuando estoy sentado en la casa de un amigo o pariente y est puesta la televisin, especialmente en este tiempo de vacaciones, oigo anuncios de servicio pblico acerca de lo importante que es comprar localmente. A veces escucho hasta una o dos noticias en cada telediario que nos interpelan sobre lo importante que es comprar localmente.Más sobre Amazon Esto es una tontera en la prctica, esta proposicin de "comprar localmente". La culpabilidad por no comprar localmente y el sentirse bien con la idea de comprar localmente es prcticamente la nica propuesta de valor ofrecida por las tiendas locales. Por el contrario, la proposicin debera ser "comprar en buenas tiendas" o "comprar en tiendas que te dan lo que quieres y como lo quieres".En algunos sitios (y estos sitios gracias a Dios se estn haciendo ms comunes) entrar en una tienda local es algo verdaderamente brillante. La razn por la que algunos locales tienen esas tiendas de tal calidad es precisamente que algunas personas estaban muy poco dispuestas a comprar localmente.Como la competencia ha elevado nivel de dificultad requerido para dirigir una tienda y llevado a cerrar muchas malas tiendas, nos quedamos con tiendas cada vez mejores que cada vez se centran ms en el cliente. Para un consumidor, es un gran cambio en los negocios locales. Los negocios que no proporcionan ms valor local que la culpabilidad de "comprar local" se estn convirtiendo en menos comunes.Tristemente, esto no est ocurriendo tan rpidamente como podra. La gente atrapada en una ideologa, tan insensata como cualquier otra, profesa que "comprar local" es algn tipo de axioma indiscutible, algo fundamental, una verdad imposible de esclarecer y que todo el mundo debe profesar y vivir o someterse en caso contrario a una condena moral.Incluso en lugares como los barrios burgueses de aqu en Brooklyn, prolifera esta actitud ideolgica, junto con su errneo moralismo, que le acompaa. Sustituye a una bsqueda constante ms preferible de una mayor calidad y una mayor satisfaccin del consumidor que impera en el mercado libre y ha llevado a tanto desarrollo en la calidad de vida a lo largo de los ltimos cientos de aos pasados desde la Revolucin Industrial.Preferira que la sociedad empezara a decir "deja de comprar localmente". La competencia es buena para las tiendas locales: tienen que ser lo mejor posible, lo más deseado para al menos sobrevivir en un entorno como este.Los Walmart y Amazon del mundo entraran en las ligas pequeñas y aumentara la competencia hasta niveles de ligas mayores. Me encanta esto y aunque realmente me gustan estas empresas y otras como ellas, también espero a la próxima generación de empresas que aplastaran a los Walmart y Amazon del mundo y tal vez incluso los hagan quebrar. Por supuesto, las entidades establecidas en un lugar tendrían la nueva competencia desestabilizadora. Es bueno para el consumidor.No me sentiré culpable en ese momento. La culpabilidad no me da valor como consumidor y tiene un valor limitado para mí como persona. Me centraré en sentirme bien acerca de los beneficios de lo que ofrece la vida.