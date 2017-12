/ La televisión pública francesa "France 2" ha aplazado el estreno de un telefilme sobre el atentado contra la sala de fiestas parisiense Bataclan del 13 de noviembre de 2015 ante la polémica que había provocado su anuncio.El canal indicó en un comunicado que la productora de la ficción basada en el que fue el principal escenario de los atentados yihadistas que provocaron 130 muertes en París y Saint Denis, deberán consultar al conjunto de las asociaciones de víctimas antes de relanzar el proyecto.El anuncio de esa ficción, bajo el título "Ce soir-là" (aquella noche), provocó un gran malestar entre los familiares de los fallecidos y en pocas horas una petición en su contra recogió más de 35.000 firmas.El telefilme, dirigido pro Marion Laine y protagonizado por Sandrine Bonnaire, cuenta una historia de amor surgida durante la noche de los atentados, que en el Bataclan provocaron 90 muertos y cientos de heridos con la irrupción de los terroristas durante un concierto del grupo Eagles of Death Metal.Aunque el rodaje de la película en París acabó hace unos días, la dirección de France 2 aseguró que no la ha visionado ni había dado el visto bueno para su difusión.El presidente de la asociación de víctimas Life for Paris, Arthur Dénouveaux, agradeció que se haya impuesto "el pudor y la prudencia" dado el dolor todavía muy vivo de las víctimas.Fue la pareja de una de las fallecidas allí quien lanzó una petición para su abandono."Este proyecto nos hiere, nos golpea. Estamos escandalizados por el hecho de que pueda hacerse tan poco tiempo después de un evento de tanta violencia", señalaban los firmantes en el texto de la petición, en el que pedían "respeto por el dolor, el duelo y por los desaparecidos y los heridos".EFE Por Informe21 / FLCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi