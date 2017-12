© Aeroquest LLC

Nintendo ha perdido una de sus demandas en relación al acelerómetro patentado por iLife del mando con sensor de movimiento.RollingStone informa de que la Corte de Apelación de los Estados Unidos ha respaldado la decisión de un jurado de Texas el pasado agosto, según la cual tienen que compensar con 10 millones por daños que Nintendo habría infringido en una patente que pertenece a iLife Technologies en los sistemas Wii y Wii U .Todo esto comenzó hace 4 años cuando iLife solicitó una compensación de 144 millones de dólares para Nintendo al creer que habían infringido la ley de Propiedad Intelectual de su tecnología de mando de control, empleada para monitorizar a niños y ancianos.Nintendo ha argumentado que la patente era inválida dado que la descripción no coincidía, sin embargo, la defensa ha sido denegada.El veredicto significa que Nintendo tiene que pagar 10 millones en pérdidas. No es la primera vez que la Gran N encara casos de infringir pantentes. Este mismo año ha ocurrido varias veces.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Una actualización lleva el inicio rápido a Wii U Programa de afiliación de Nintendo para Youtube Gamelab 2014: Vota al mejor juego español del año.

Con información de:Síguenos en Twitter @entornoi