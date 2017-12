/ El ministro del Poder Popular para la Agricultura Urbana, Freddy Bernal, informó que el Gobierno Bolivariano compró 15 mil toneladas de pernil para la distribución a los hogares venezolanos durante estas fiestas decembrinas sin embargo aseguró a través de su cuenta en la red social twitter @FreddyBernal que la entrega fue “saboteada no solo por los Estados Unidos al congelarles las cuentas a todos los que le venden comida a Venezuela , sino también por el Gobierno de Juan Manuel Santos que desde hace siete días mantiene retenidas más de 2 mil 200 toneladas de pernil en la frontera colombiana de Paraguachón (Departamento de La Guajira)”, dijo.El tambien jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Claps), manifestó que a pesar de las dificultades y de la inclemente guerra económica el presidente Maduro realizan grandes esfuerzo para proteger al pueblo."Así hagan lo que hagan, así inventen las sanciones que se le ocurra inventar a los gringos, el Gobierno Revolucionario hará lo que sea necesario, pero llegará la comida y protegeremos al pueblo. Las sanciones solicitadas por Julio Borges y sus lacayos no nos arrodillaran", afirmó.Destacó además que varias embarcaciones con alimentos se encuentran en el Puerto de la Guaira, y aunque el gobierno realizó el pago correspondiente no se han podido descargar los alimentos debido a las medidas implementada desde el “imperio norteamericano” que han impedido el desembolso a los dueños de los barcos, afectando la entrega a las comunidades."Tenemos el dinero, tenemos la comida y no podemos entregarla por la persecución internacional, lo que no pudieron lograr con la "guarimbas" lo quieren lograr con el plan de Borges que pidió sanciones por todo el mundo", sentenció Bernal.Afirmó que la derecha venezolana se quiere aprovechar de las sanciones económicas logradas por Borges para generar malestar, caos y disturbios en el país.Finalmente agregó que "el 60% del pernil que hasta ahora hemos distribuido es gracias a la compra efectuada a productores nacionales" ya que el porcentaje programado fue saboteado por los EEUU y sus aliados comerciales y gubernamentales en el mundo.Lea la información publicada por Freddy Bernal en su cuenta en la red social twitter:Le informo a Vzla que 2.200 toneladas de pernil están retenidas en Colombia. El saboteo no sólo es de #EEUU al congelarle las cuentas a los que les venden comida al país, ahora el gobierno colombiano desde hace 7días mantiene retenido los perniles en la frontera de Paraguachón.— Freddy Bernal (@FreddyBernal) December 28, 2017De igual forma es importante resaltar que el 60% del pernil que hasta ahora hemos distribuido es gracias a la compra efectuada a los productores nacionales, ya que el porcentaje programado fue saboteado por los #EEUU y sus aliados comerciales en el mundo.— Freddy Bernal (@FreddyBernal) December 28, 2017T/RNV WebRelacionadoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi