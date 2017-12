© Aeroquest LLC

Arena of Valor prepara su despilfarro de adicción para la híbrida de Nintendo. Hace ya meses que se anunció que llegaría a Nintendo Switch , y ahora su desarrolladora, Tencent , ha comunicado que ya es posible para nosotros en Europa inscribirnos para participar en la fase beta de pruebas.Para ello, sólo tenemos que rellenar un cuestionario .El anuncio de la versión para Switch de Arena of Valor supuso en su momento un empujón para las acciones de Nintendo , que han crecido un 7% desde que se informase del desembarco del juego en la consola híbrida de la Gran N. Según el Wall Street Journal , esto se debe a que el éxito del juego podría estimular las ventas de la consola en China , un mercado en el que no se defiende demasiado bien de momento.Es muy probable que si estáis al día en lo que a juegos tipo MOBA se refiere, ya conozcáis Arena of Valor porque está disponible en teléfonos móviles; más aún cuando la compañía es la misma que también tiene bajo su poder League of Legends, con el que guarda cantidad de similitudes.Pero por si no estáis muy seguros, aquí tenéis cinco razones para probarlo.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Comprando videojuegos en Akihabara Concurso: Conoce a Dwayne Johnson y Kevin Hart Call of Duty Advanced Warfare - Personaliza todo - IGN First.

