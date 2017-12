© Aeroquest LLC

En la primera Megawootbox de 2018 se esconden antiguos conocimientos retro y nostálgicos. Si quieres rememorar los pupitres de la escuela, los despertares junto al club Megatrix y el lanzamiento de los juegos que han conseguido quedar grabados en la historia, esta caja, con un contenido valorado en más de 2000?, está hecha para ti. Esto es lo que se encuentra en la Megawootbox de enero:Pack 2 figuritas Saint Seiya Soul of God ? 340? Los Caballeros del Zodiaco forman parte de los numerosos dibujos animados que han marcado nuestra infancia.Así que era lógico encontrarlos en esta caja con Aiolos de Sagitario y Saga de Geminis. Ambas figuras miden 18 cm y representan fielmente a estos dos personajes emblemáticos del animé de los años 80.Contienen cabezas diferentes, manos intercambiables y todos los accesorios necesarios para transformar la armadura en totem.Figurita Link a bordo del The King of Red Lion by First 4 Figures - 400? "La Batuta de los Vientos" es, sin ninguna duda, uno de los mejores episodios de La Leyenda de Zelda.Pro eso, os proponemos revivir las aventuras de Link con esta figurita de 63,5 cm en la que se encuentra a bordo del mítico The King of Red Lion.Navega por las aguas misteriosas y peligrosas de Hyrule para encontrar la forma de vencer al terrible Ganondorf que quiere apoderarse (¡de nuevo!) de la Trifuerza.Figurita Máscara Aku Aku Crash Bandicoot by First 4 Figures - 360? Personaje omnipresente de la licencia Crash Bandicoot, Aku Aku es la máscara de un antiguo curandero que protege al alocado marsupial durante sus aventuras en la jungla.Incluye un certificado de autenticidad, mide 65 cm y ¡pesa casi 8 kg!Pack Tocadiscos vinilo & amplificador + vinilos gaming - 830? ¡No, no estás soñando! La Megawootbox de enero incluye un tocadiscos Pro-Ject Debut Carbon equipado con una célula Ortofon 2M Red y un amplificador integrado Topaz AM10 Cambridge Audio. Este último posee un transformador toroidial sobredimensionado que permite una musicalidad dinámica y viva.Dispone de siete entradas diferentes. ¿Quieres más? En ese caso, también añadimos una selección de vinilos gaming entre los que encontrarás la banda sonora original de Hero of Time de "La Leyeda de Zelda: Ocarina del Tiempo".¡Una música ideal para este magnífico tocadiscos!Super Nes Mini - 80? Vuelve a los años 90 con una de las consolas más famosas de Nintendo: la Super Nes.Con esta versión Mini, podrás volver a jugar a 21 juegos legendarios que incluyen "La Leyenda de Zelda: A Link to the Past", "Star Fox 2", "Super Mario Kart", "Super Mario World" y "Super Metroid".>>> Me suscribo a WootboxSuscríbete ya para recibir la Wootbox Old School de enero que contiene 60? de productos oficiales y/o exclusivos y así intentar ganar esta Megawootbox.¡CUIDADO! Es el último día para poder recibir la caja con contenido 100% Star Wars de diciembre a tiempo para ponerla en el árbol de Navidad.Esta caja contiene una figurita POP oficial de la Princesa Leia (exclusiva en Europa), una camiseta TIE F, un cuaderno BB-8, unas bolas de Navidad inspiradas en la película "Star Wars VIII: El último Jedi" y un pin Wootbox exclusivo.>>> Me suscribo para recibir la box con contenido 100% Star Wars para NavidadComparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…Así lucen las gafas de Realidad Virtual de Valve Google quiere llevar Internet al Tercer Mundo LG presenta su nuevo smartphone: LG G3.

