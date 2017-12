/ Uno casi gana una Copa del Mundo siendo la figura, firmó un contrato con un importante equipo de Latinoamérica y evitó que unos tales Messi , Suárez o Falcao le anotaran al menos un gol; La otra consiguió ser nada más y nada menos que finalista al The Best femenino… Solo eso. Y la vimos ahí: sentada a dos sillas de Cristiano Ronaldo ; por su parte, la tercera procuró no cansarse de ganar premios y logró que decir hoy en día que es la mejor del mundo en lo que hace (salto triple) sea una opinión completamente imparcial alejada de fanatismos patrióticos.Decir que a quienes se describen en el párrafo anterior son Wuilker Faríñez, Deyna Castellanos y Yulimar Rojas está demás para los que siguieron con intensidad la actividad deportiva de los venezolanos durante el 2017. Decir que no tienen techo alguno que pueda predecir de lo que son capaces, también, pues ninguno de los tres supera los 25 años.Un muroFaríñez se convirtió sin duda alguna en la sensación del fútbol venezolano durante el presente año. Aquel penalti que le atajó a Alexis Sánchez en la derrota (3-1) de la selección nacional en las Eliminatorias ante Chile, en marzo, fue el único sabor dulce de aquella noche, pero sin duda alguna su pico más alto lo alcanzó en el Mundial sub 20 de Corea del Sur, donde los dirigidos por Rafael Dudamel obtuvieron el subcampeonato.El caraqueño recibió apenas tres goles en ese torneo. Para sorpresa de muchos, no obtuvo la distinción de mejor arquero, la cual fue otorgada al inglés Woodman, a pesar de sus increíbles actuaciones, donde incluso se convirtió ante Vanuatu en el primer guardameta en anotar un gol en este campeonato.Después de eso se consolidó, con sus 19 años, como portero titular de la selección absoluta, firmando partidos increíbles al final de las Eliminatorias ante Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay, donde solo recibió un gol que fue autogol.Su talento lo llevó a ser fichado por el prestigioso equipo Millonarios de Colombia, con quien empezará a ver acción a partir del año que viene.La "reina" absoluta del fútbolDeyna Castellanos (18) es sin duda alguna una referencia del fútbol no solo en Venezuela , sino en el mundo entero si se tiene en cuenta que estuvo entre las tres candidatas a ganar el premio que otorga la Fifa a la Mejor Jugadora del Mundo, además de ser nominada al Puskás (mejor gol del año), y hace unas semanas fue nombrada embajadora de la Conmebol.La oriunda de Maracay, lugar de donde también proviene el histórico Juan Arango, tuvo un 2017 lleno de goles y brillantes actuaciones que la ayudaron a seguir posicionándose como una de las mejores en este deporte.El 2018 pinta como otra oportunidad para Castellanos, quien lo arrancará disputando el próximo Sudamericano en Ecuador entre el 10 y 22 de enero, con miras al Mundial sub 20 de Francia 2018.Saltos gloriososCon un salto de 14,91, Yulimar conquistó el título mundial de salto triple en Londres, considerado como una de las hazañas más grande de una deportista latinoamericana en 2017.Asimismo, Rojas consiguió hacerse con los premios de la Mejor Atleta de América, otorgado por las Asociaciones Nacionales de Comités Olímpicos, y Atleta Femenina del Año, que entrega la Federación Internacional de Atletismo, lo que sin duda alguna la ubica como una de las venezolanas más destacadas del año.Incluso su rendimiento estuvo a la altura de José Altuve, campeón de la Serie Mundial y MVP de la liga americana, según el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) que los nombró a ambos como los mejores deportistas del año.La criolla que alguna vez durmió bajo techos de zinc en alguna humilde barriada de Caracas y hoy vive en Barcelona , España, a sus 22 años tiene la oportunidad de hacer una de las carreras más impresionantes que haya conocido en la historia del atletismo.A seguir disfrutándolosFaríñez, Castellanos y Rojas tendrán en 2018 nuevos compromisos que deberán enfrentar y de los cuales, seguramente, en la mayoría, saldrán victoriosos, puesto que el talento del que disponen no es poca cosa. El futuro les pertenece.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi