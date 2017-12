© Aeroquest LLC

El analista de mercado Lewis Ward ha querido lanzarse a una piscina que se conoce bastante bien el señor Michael Pachter: el de las estimaciones, con fechas y cifras. Este señor ha dicho, en este caso en Gamingbolt , que PS5 y la futura Xbox (cuyo nombre aún no conocemos, eso suponiendo que esté ya en proyecto) aparecerán en el mercado en 2021."En estos momentos creo que la PS5 y la Xbox de la próxima generación llegarán en 2021 , aunque este es solo un marcador de posición en mi pronóstico."Vamos, que tampoco lo tiene tan claro, pero eso es lo que le parece de momento. Para entonces, eso sí, ya ha dicho que espera que PS4 venda 100 millones de consolas , lo que la situaría como la máquina más vendida de toda la generación, que se ha alargado gracias a la presencia de nuevos modelos de las consolas actuales.Ayer mismo, Pachter quiso anticipar cómo serán las ventas totales de consolas durante estas fiestas navideñas, asegurando también que PS4 apuntaba a ser la más vendida, seguida de Xbox One y con dudas sobre la capacidad de Nintendo para proveer a las tiendas de consolas.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…La actualización de junio para Xbox One está lista Filtrado el primer vídeo de Project Beast Los usuarios de Xbox One publicarán screenshots.

