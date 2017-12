© Aeroquest LLC

A pesar de faltar bastantes días hasta su próximo estreno el 29 de diciembre , IGN España ha tenido acceso -gracias a Netflix- a los 6 nuevos episodios independientes que conforman la cuarta temporada de Black Mirror , la ficción de Charlie Brooker sobre la afectación de la tecnología en nuestra época actual. A continuación vamos a recopilar lo más destacado sobre cada uno de ellos para que os sea más sencillo encontrar todas nuestras críticas.4x01: Arkangel Reparto: Rosemarie Dewitt (La La Land, Mad Men) interpreta a Marie (la madre), Brenna Harding (A Place to Call Home) a Sara (15 años de edad) y Owen Teague (Bloodline) a Trick (19 años de edad). Dirigido por: Jodie Foster Escrito por: Charlie Brooker Rodado en: Toronto (ambientada en los Estados Unidos) Arkangel es una notable reflexión sobre el modo en que la tecnología afecta a los adolescentes, además de incluir temas como el sobreproteccionismo en los llamados "niños burbuja".El punto más destacado es el de la fina línea que divide el control parental en menores con la privación del derecho a la intimidad.Leer crítica completa4x02: Cocodrilo Reparto: Andrea Riseborough (Birdman, Bloodline) interpreta a Mia, Andrew Gower (Outlander) a Rob y Kiran Sonia Sawar (Murdered By My Father) a Smitri.Dirigido por: John Hillcoat (Triple 9, Sin Ley) Escrito por: Charlie Brooker Rodado en: Islandia En la misma línea del anterior, y también del 1x03 'Toda tu historia', el 4x02 nos presenta de nuevo el debate moral sobre el precio que tienen nuestros recuerdos y memorias, ligado esta vez a la vigilancia masiva por parte de las megacorporaciones, ante las que estamos indefensos por su vulneración del derecho a la privacidad.No sorprende mucho, pero está muy bien rodado y nos permite deleitarnos con los paisajes de Islandia.Leer crítica completa4x03: Black Museum Reparto: Douglas Hodge (El infiltrado, Catastrophe) interpreta a Rollo, Letitia Wright (Humans, Ready Player One) a Nish y Babs Olusanmokun (Raíces, Los Defensores de Marvel) a Clayton Dirigido por: Colm McCarthy Escrito por: Charlie Brooker Rodado en: Reino Unido / España El mejor capítulo de la temporada.El Black Museum dirigido por Rollo Haynes es el escenario de la narración de tres historias aparentemente separadas que acaban uniéndose de forma magnífica en un crucial plot twist en su desenlace.Conoceremos la cara más turbia de la tecnología en aplicaciones médicas en un capítulo que se atreve de nuevo incluso a hablar de eutanasia. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comLa actuación de Douglas Hodge es soberbia.Leer la crítica completa4x04: Hang the DJ Reparto: Georgina Campbell (Flowers, Broadchurch) interpreta a Amy, Joe Cole (Peaky Blinders, Green Room) a Frank, George Blagden (Versailles, Vikingos) a Lenny.Dirigido por: Tim Van Patten (Los Soprano, Juego de tronos) Escrito por: Charlie Brooker Rodado en: UK Una interesante reflexión sobre la creciente técnica de ligoteo y citas mediante apps.En esta ocasión se incluyen las asistentes virtuales tipo Siri o Cortana para establecer de antemano cuánto tiempo va a durar una relación sentimental.Nos ha encantado la química entre Georgina Campbell y Joe Cole así como la forma tan peculiar de contarnos cuál es la fórmula de los test de compatibilidad de personalidad.Leer crítica completa4x05: Cabeza de metal Reparto: Maxine Peake (La teoría del todo, El bosque) interpreta a Bella, Jake Davies (The Missing, X+Y) a Clarke y Clint Dyer (Hope Springs) a Antony.Dirigido por: David Slade (Hannibal, American Gods) Escrito por: Charlie Brooker Rodado en: Reino Unido El capítulo más abstracto de todos y el primero rodado íntegramente en blanco y negro.Creemos que se hace reflexión a los ciberacosadores, pero lo que realmente veremos será a un grupo de carroñeros huyendo de perros robóticos en un homenaje a las películas de terror y suspense de Alfred Hitchcock.Leer crítica completa4x06: USS Callister Reparto: Jesse Plemons (Black Mass: Estrictamente criminal, Fargo) interpreta al capitán Robert Daly, Cristin Milioti (El Lobo de Wall Street, Fargo) a Nanette Cole, Jimmi Simpson (Westworld, House of Cards) a James Walton y Michaela Coel (Chewing Gum, Monsters: El continente oscuro) a Shania Lowery.Dirigido por: Toby Haynes (Dr.Who, Sherlock) Escrito por: Charlie Brooker y William Bridges Rodado en: Reino Unido Tras una aparente parodia de Star Trek se esconde un capítulo que introduce en Black Mirror los peligros de la Realidad Virtual y los videojuegos online, en los que muchas personas pagan las frustraciones de su día a día y se convierten en tiranos virtuales.El protagonista de la historia es un trabajador que sufre mobbing y paga las frustraciones con los avatares virtuales de sus compañeros de curro.Es curioso ver el choque de realidades y la ambientación espacial de películas de ciencia ficción de los 70.Leer crítica completaPuedes ver todas las temporadas de Black Mirror bajo demanda siguiendo este enlace .¿Cuál crees que va a ser tu capítulo favorito? 