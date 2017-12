/ Da tras da incrementa el precio de los productos a nivel nacional, ante la falta de dinero en efectivo en la calle esta es una limitante para que el precio de cualquier cosa incremente o disminuya, as como tambin el hacer o no cola para cancelarlo. El queso llanero duro se consigue en establecimientos con punto de venta en hasta 120 bolvares, mientras que para cancelar en efectivo cuesta 90 mil bolvares cada kilo. Entre las razones por las cuales incrementa el precio es el alza de la sal, cuajo, sueldo de trabajadores del campo aunado al precio de cauchos, repuestos y todo lo concerniente al transporte, ya que el queso en el caso de Calabozo es realizado en sectores rurales. Antonia Moyetones, vendedora de queso desde hace mas de 20 aos en la avenida Francisco de Miranda coment que los clientes quedan sorprendidos al saber el costo del queso, aunado a ello la vendedora mencion que la falta de efectivo ha sido un factor determinante para que disminuya de manera significativa la venta de queso. Aunado a ello los vendedores deben lidiar con el precio de las bolsas, el cual sobrepasa los cien mil bolvares el paquete. As mismo coment que el precio viaria hasta dos veces por semana, alegando que vende caro porque compra caro. Alicia Villasana, quien tambin se dedica al comercio de queso, precis que los clientes se quejan pero aun as adquieren el producto, debido a que es de gran consumo en la localidad. Por medio de medios de comunicacin en otros estados del pas, se pudo conocer que en estados como Aragua y Carabobo el kilo del producto sobrepasa los 150 bolvares.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi