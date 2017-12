© Aeroquest LLC

Está claro que Los Simpson no necesitan presentación. Estamos actualmente en la temporada 27 de esta longeva serie de animación. Sabemos que la mayoría de los fans de los Simpsons coincide en que sus mejores tiempos y momentos ya pasaron.Es muy complicado estar tantos años al pie del cañón y seguir dando de sí ideas originales y divertidas sin caer en la repetición.Ya te contamos hace semanas que Al Jean, uno de los productores ejecutivos de la ficción, parece no ser muy optimista con la continuidad de la serie, más allá de la temporada 30 .Podría ser su final definitivo.Siempre nos ha gustado la serie y te contamos por ejemplo cuáles eran los 15 mejores capítulos de historias de Halloween de la serie.Sin embargo, se comenta en muchos foros y en conversaciones varias que los mejores 25 episodios de los Simpsons pertenecen todos a años tempranos , y fueron realizados antes del año 2000.¿No hay ningún episodio destacado después de esa fecha? Es complicado decirlo, al menos de forma tajante.No obstante, nosotros, desde IGN nos hemos planteado este reto y vamos a destacar los 10 mejores episodios de la serie creada por Matt Groening en estos últimos tiempos.Nos referimos a los 10 episodios más destacados de los últimos años y temporadas, como si se tratara de su "era moderna" (o sea, nos centramos desde la temporada 15, incluida, en adelante).10 The Debarted (Temporada 19) Episodio 413Estrenado en USA el 2 de marzo de 2008Es extraño que un capítulo de los Simpson se dedique por completo a parodiar una película, elogiándola.Pero si hay que hacerlo ¿por qué no elegir una de las grandes? Así fue y The Departed (Infiltrados) de Scorsese fue la película elegida. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comRecordamos que la cinta, que ganó un Oscar, contaba con DiCaprio, Matt Damon y Mark Whalberg como rostros visibles.En la adaptación animada de los Simpson vemos cómo Donnie, un chico nuevo que llega a estudiar a Springfield, traba amistad con Bart.El giro del capítulo es cuando descubrimos que Donnie en realidad es un infiltrado que trabaja para el director Skinner y terminará traicionando a nuestro querido amigo Bart.Interesante descubrir, que al igual que en la película, Donnie solo es un "topo menor" pues hay otro confidente más importante.Tendrás que ver el episodio para descubrirlo.9 Catch 'Em If You Can (Temporada 15) Episodio 331Estrenado en USA el 25 de abril de 2004Los padres necesitan a veces tomarse un buen descanso, especialmente cuando uno de tus hijos se llama Bart Simpson.En este episodio Homer y Marge deciden celebrar el cumpleaños del tío Tyrone. En cambio, terminan tomando el sol en Miami . Cuando Bart y Lisa descubren que ha habido un tornado en Dayton, lugar donde vive su tío, llaman a sus padres para ver si están bien pero sospechan por teléfono de que algo raro sucede.Convencen a su abuelo para ir a Miami y buscar a sus padres (descubren que están allí). El episodio se recuerda especialmente por su elegante secuencia de persecución, homenajeando además en los títulos de crédito a la célebre película de Steven Spielberg "Atrápame si puedes".En general el conflicto del capítulo venía del deseo de Homer y Marge de abandonar sus responsabilidades parentales por unos días y de los toques de humor en torno a ello.8 Brick Like Me (Temporada 25) Episodio 550Estrenado en USA el 4 de mayo de 2014Parece que la fiebre por LEGO llegó a comienzos de 2014 gracias al éxito de la notable La Lego Película.Por esa época se puso de moda y Los Simpson también lo aprovecharon. Este episodio imaginaba a la ciudad de Springfield a través de piezas del famoso juego y la reconfiguraba, con todos sus personajes incluidos.Merece la pena solo por ver al pueblo convertido en decenas y decenas de piezas tridimensionales de LEGO.Además, el hecho de que los propios protagonistas fueran también juguetes hechos por piezas cuadradas y actuaran y se movieran diferente, lo hacían todavía un capítulo mejor.Y por último nos quedaba descubrir por qué demonios toda la ciudad se había transformado en LEGO y quién era el causante del estropicio.Habéis acertado: todo apuntaba de algún modo a nuestro adorado Homer. A verlo si aún no lo sabéis.7 The Seemingly Never-Ending Story (Temporada 17) Episodio 369Estrenado en USA el 12 de marzo de 2006Este episodio seguía una fórmula similar al clásico capítulo 22 cortometrajes sobre Springfield (temporada 7, capítulo 149 a nivel general de la serie).En el ahora elegido, The Seemingly Never-Ending Story ( La Historia aparentemente Interminable ), se combinaban también historias en flashback con el sentido temporal de la serie tradicional.Lo que lo hace muy destacable es su ingenio para hablar de la estructura de "historia dentro de una historia".Básicamente se puede ver en cierto modo como lo que sería una respuesta de los Simpson a la película Inception (Origen) pero cuatro años antes de que Nolan creara su famosa película. piloto -alberto-ignacio-ardila-olivares/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comTodo arranca con un viaje familiar de Los Simpson a las famosas Cuevas del Papá de Carl (se llaman así porque el padre de Carl fue quien las descubrió).Cuando Homer queda atrapado dentro de la cueva entre un par de rocas, tras mover una estalactita, Lisa empieza a amenizar este mal rato de su padre contando una serie de historietas fantásticas.Una de ellas es cobre cómo quedó atrapada en el ático del señor Burns. Esto nos lleva a ver cómo éste se hace empleado en la taberna de Moe, quien a su vez nos lleva a una historia sobre éste último enamorado de la señorita Edna Krabapapel.Al final todo formaba parte de algo mucho mayor: un antiguo tesoro de los Mayas. Adivinad cómo se resuelve todo… A decir verdad, ninguna de las historias por sí misma es destacable pero todas ellas unida lo hacían un capítulo cohesionado muy original y especial, de entretenimiento total.6 Holidays of Future Passed (Temporada 23) Episodio 495Estrenado en USA el 11 de diciembre de 2011Si quieres sentirte mayor, recuérdate a ti mismo que el futuro que exploraba el episodio Lisa's Wedding de la temporada 6 fue emitido cinco años atrás de éste que recordamos (ya ha llovido).Este episodio navideño sigue la fórmula de aquel, saltando en el tiempo varios años y explorando el futuro de las vidas de los Simpson.Así, tenemos a Bart, Lisa y Maggie todos adultos y cada uno sufriendo sus problemas conyugales, a su modo.En este futuro, Bart era un padre en pleno proceso de divorcio que trataba de conectar con sus hijos, Lisa estaba casada con Milhouse y era madre de una hija que se pasaba el 90% del tiempo enganchada a Ultranet.Maggie, por su parte, era una famosa estrella del rock (con un hijo en camino). Generalmente la serie no tenía mucho éxito cuando volvía a los viejos conceptos tradicionales como éstos pero este capítulo fue la excepción que confirma la regla.El mensaje navideño de unión quedaba claro y era más interesante que otros especiales navideños de los Simpson anteriores.Además, Matt Groening hacía un cameo como comentarista de deportes en una retransmisión futbolística.En la siguiente página hay más capítulos "modernos" de Los Simpson por descubrir.¿Cuál será el mejor valorado? ¡Descúbrelo!

