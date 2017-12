© Aeroquest LLC

Una importante figura dentro de la serie de Los Simpson dejará de ser parte del show animado. El compositor Alf Clausen ha sido despedido tras poner música para la serie tras 27 años , según informa Variety .Pese a que Clausen no es una figura de nombre especialmente conocido, cosa que sí ocurre con el reparto de la serie, su impacto se ha notado durante décadas. Clausen ha compuesto la banda sonora de 560 episodios, convirtiéndose en parte crucial de la factura de la serie.Por sus esfuerzos, Clausen ha nominado a 21 Emmys, habiendo ganado dos de ellos (en 1997 y 1998). En total tiene 30 nominaciones a los Emmy, lo que lo hace el compositor con más cantidad de ellas en la historia de la televisión.Además de eso, ganó cinco premios Annie por su trabajo en la serie.Pese a ello, avisaron a Clausen de que el show quería contar con un estilo diferente de música, algo que ha marcado el final de su participación en el mismo.Se rumoreó que se trataría de un recurso para recortar gastos, y no es la primera vez que ocurriría. Clausen emplea una orquesta de 35 instrumentos en cada episodio a petición del propio Matt Groening, pero puede que eso no siga ocurriendo en adelante.Variety indica que la famosa sintonía de inicio de Danny Elfman se espera que se mantenga.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar Y no te pierdas…15 ocasiones en las que Los Simpson predijeron el futuro Fotoprix estima más de seis millones de selfies en Nochevieja Un truco de la policía de Los Simpson se ha aplicado en la realidad… piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comy ha funcionado.

