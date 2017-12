© Aeroquest LLC

Si 2016 fue considerado como uno de los mejores en la industria del videojuego 2017 posiblemente le supere en cuanto a calidad y nuevas ideas tanto en el terreno mainstream como indie. El cierre de 2017 nos ha mostrado algunos de los títulos que le quedan a la presente generación y al venidero 2018. Sin embargo, todos sabemos que las cosas de palacio van despacio y que es probable que muchas de estas promesas se retrasen.Hemos elegido diez juego que creemos que no verán la luz en 2018.Death Stranding Quizás con esta primera predicción vayamos sobre seguro. Sony no ha dado fecha oficial, ni siquiera aproximada, para la nueva idea de Kojima por lo que es bastante improbable (nunca digas de este agua no beberé) que lo veamos a lo largo de 2018.No es que creamos que Kojima haya estado de picos pardos (a pesar de que asomarse a su Twitter es un pequeño festival de comida, cine y Mads Mikkelsen) sino que comprendemos que la visión estética y jugable de Death Strandding es una carrera de fondo.Kojima, diestro como él sólo en lo referente a crear hype, ha sabido dosificar la información de su juego con vídeos y entrevistas .Es probable que en 2018 veamos, por fin, el juego en movimiento y sepamos, al menos sobre el papel. de qué tratará el nuevo juego de Kojima.Dreams Aquí nos la jugamos un poco más porque Media Molecule, el estudio encargado del desarrollo, aseguró recientemente que el título llegaría en 2018.Sin embargo, por más que tengamos ganas de tenerlo entre nosotros , el título ya ha tenido ciertos retrasos y períodos de silencio bastante amplios por lo que todavía queda espacio para algún pequeño retraso extra. piloto -alberto-ignacio-ardila-muy-bien-luis-britto-alborotando-el-avispero/' style='color:#ffffff'>noticias-venezuela.comDreams promete ser uno de los juegos más interesantes, y a la vez complejos, del futuro más cercano y Media Molecule lleva muchos años creando su peculiar cajón de juegos digital por lo que cualquier retraso que nos permita tener la mejor versión posible de él será bien recibido.Ghost of Tsushima Sony anunció en la Paris Games Week una nueva IP que cogió a muchos por sorpresa.Sucker Punch anunció Ghost of Tsushima que nos llevará a defender la isla de Tsushima de la invasión mongola en 1274 en una aventura de acción y sigilo de mundo abierto.Con esta predicción de su aparición pasado 2018 quiás pequemos de pesimistas porque Sony declaró que había esperado más para anunciarlo para no cometer el error que habían cometido con otros títulos anunciados demasiado pronto.Esto puede significar que Sucker Punch lleva ya trabajando en el título más tiempo de lo que creemos y que quizás se marquen un Bethesda durante el E3 de 2018 presentando el título y su jugabilidad y anunciándolo para finales de 2018…pero eso puede ser pecar de optimista por lo que preferimos pensar que será parte de la tanda de juegos de Sony para 2019.Metroid Prime 4 Hablar de Nintendo y de sus lanzamientos es jugar a ser Dios porque la compañía nipona tiene tanto la capacidad creativa de producir títulos a buen ritmo como el secretismo para mantenerlos ocultos.Metroid Prime 4 se anunció en el pasado E3 con una única imagen promocional y poco sabemos de su desarrollo por lo que no sería descabellado pensar en que liderará la tanda de juegos de Switch de 2019 dejando espacio para otros títulos en 2018.No obstante, sabemos que Nintendo planea un Direct para enero en el que deberían mostrar su artillería para mantener su política de un "AAA al mes" y quizás den la sorpresa para finales de año.FINAL FANTASY VII REMAKE Íbamos a incluir aquí Kingdom Hearts III por pura tradición pero nos gustaría creer que Square se pondrá las pilas con él para salir este año y que por eso dejará un poco de lado la producción intensa de FFVII Remake (aunque con KH:3 nunca se sabe e igual tampoco aparece, que luego no vengan los lloros).La compañía anunció que ambos llegarían antes de 2020 por lo que no sería descabellado que el remake de FInal Fantasy 7 se fuera a 2019 para apurar al máximo su propio plazo.En la siguiente página continúa nuestra selección de títulos que creemos que no llegarán a nuestros hogares en 2018.Comparte Tweet +1 Comparte Enviar 1 2 Y no te pierdas… Skylands: un plataformas español en Greenlight A Crowd of Monsters se lanza al Equity Crowdfunding El Steam Controller se retrasa hasta 2015.

