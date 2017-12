El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, destacó este jueves que los gobiernos de Canadá y Brasil reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al ordenar el retiro del personal diplomático venezolano en ambos países, como medida de reciprocidad tras la declaratoria de personas non gratas por parte de la instancia plenipotenciaria a funcionarios de esas naciones en Caracas." Queremos respaldar y sostener la aseveración que hiciera ayer el presidente Nicolás Maduro por una situación relativamente curiosa, en un país de un gobierno dictatorial como es el caso de la República Federativa de Brasil el gobierno del señor Michel Temer, que no fue electo por nadie, y un país como Canadá, reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente venezolana ", dijo Rodríguez en rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Miraflores.El 23 de diciembre, la ANC declaró como personas no gratas al encargado de negocios de Canadá, Craig Kowalik , por la intromisión en asuntos internos de Venezuela ; y al embajador de Brasil en Venezuela , Ruis Carlos Pereira, hasta tanto se restituya el hilo constitucional que el gobierno de facto de Michel Temer vulneró en esa nación.Ante esto, Brasil y Canadá tomaron la acción de reciprocidad contra funcionarios diplomáticos venezolanos, por lo que el ministro Rodríguez explicó que con dicha medida los dos países " apoyaron, respaldaron o reconocieron la existencia de la ANC "." Ya no pueden decir que la Asamblea Nacional Constituyente no existe porque ustedes con sus acciones apoyaron, respaldaron o reconocieron la existencia de la ANC ", añadió.El Gobierno de Venezuela emitió este jueves un comunicado en el que resalta el reconocimiento inequívoco de ambos gobiernos del continente al carácter plenipotenciario de la ANC." El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reafirma que siempre ha sido respetuoso de los asuntos internos de Brasil y Canadá, conducta que han practicado disciplinadamente todos los diplomáticos venezolanos. En ese sentido, valora la medida de reciprocidad aplicada por ambos países como injustificada ", expresa el texto difundido por el canciller Jorge Arreaza a través de su cuenta en Twitter.2017-12-28Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi